Dafür bekommen die Kunden den XCeed in der bereits üppig ausgestatteten Basisversion Vision. Mit an Bord sind unter anderem LED-Scheinwerfer Spurhalteassistent , Klimaautomatik, Rückfahrkamera, Infotainment mit 10,25 Zoll Touchscreen inklusive Android Auto und Apple Carplay , DAB+ und Sitzheizung. Angetrieben wird der XCeed von einem 1,6-Liter-Benziner mit 105 PS, der Unterstützung von einem 44,5 kW starken Elektromotor bekommt. Die Systemleistung gibt Kia mit 141 PS an, die über eine Sechsgang-Doppelkupplung abgegeben werden. Doch der Antrieb des Plug-in-Hybrids konnte im AUTO BILD-Test nicht voll überzeugen . Das Urteil der Redakteure klingt hart: "Dermacht alles, nur keinen Spaß. Der Tritt aufs Gaspedal fühlt sich an wie in einen. Ein Mangel an Dynamik, das demkomplett widerspricht." Aufgrund der hohen Nachfrage kann das Angebot laut Sparneuwagen kurzfristig nicht mehr verfügbar sein.