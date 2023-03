Dazu gibt es 18-Zoll-Alufelgen, eine elektrische Heckklappe und passend zum quantumgelben Exterieur freundliche Farbakzente als Sitznähte und auf dem Armaturenbrett. Das Smartphone lässt sich bequem in einem induktiven Ladefach in der Mittelkonsole nachladen und mit dem 10,25 Zoll großen Infotainment verbinden. Letzteres arbeitet schnell, zieht sich online Updates und wirkt up to date. Als i-Tüpfelchen sind DAB-Empfang, Navigationsfunktion, Rückfahrkamera und JBL-Soundsystem mit an Bord.