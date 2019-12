n Deutschland gibt es die Kindersitzpflicht, sie ist in der Straßenverkehrsordnung verankert. Demnach dürfen Kinder im Auto nur in geeigneten Rückhaltesystemen mitfahren. Die– je nachdem, was zuerst erreicht wird. Welche Voraussetzungen die Kindersitze erfüllen müssen, ist in der ECE-Norm R44/04 festgelegt. Jeder Hersteller, der in Europa einen Kindersitz zulassen möchte, muss bestimmte Prüfungen und Crashtests bestehen. Daneben gibt es mittlerweile die strengere i-Size-Norm (R129), die die R44/04-Norm ablösen soll ( weitere Infos zu i-Size ).

Im europäischen Ausland gelten teilweise andere Regeln in Sachen Kindersitzpflicht. In Österreich gilt die Kindersitzpflicht sogar bis zu einem Alter von 14 Jahren oder einer Körpergröße von 1,35 Metern. In anderen Ländern wie den Niederlanden, Belgien oder Dänemark gilt nur die Grenze von 1,35 Metern Größe. Auch was das Mitfahren von Kindern im Kindersitz auf dem Beifahrerplatz angeht, gibt es in einigen Ländern Einschränkungen: So dürfen Kinder unter zehn Jahren in Frankreich und unter zwölf Jahren in Belgien nur in Ausnahmefällen auf dem Beifahrersitz mitfahren. Außerdem gibt es Sonderregelungen, in Italien beispielsweise ist seit Sommer 2019 ein Warnsystem für im Auto zurückgelassene Kinder Pflicht.