eden Sommer erfreuen sich viele Autofahrer an der kühlen Brise aus ihrer Klimaanlage . Und gleichzeitig bekommt kaum ein System so wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei muss man auch bei der Klimaanlage einiges beachten, damit Sie optimal läuft.

Rein ins Auto und los, die Klimaanlage erledigt ja die Arbeit? Man kann es ihr zumindest etwas erleichtern, indem vor Fahrtantritt einmal kurz alle Türen aufgestellt werden. So kann die aufgeheizte Luft schon mal entweichen. Auch ein Parkplatz im Schatten oder Sonnenschutze im Auto helfen, damit sich der Wagen etwas weniger aufheizt. Das ist auch für den Fahrer besser, denn mit zunehmender Hitze nimmt die Konzentration ab. Wer einen kühlen Kopf hat, macht auch im Straßenverkehr die bessere Figur.

Um das Auto zu Beginn der Fahrt möglichst schnell herunterzukühlen, sollte das Gebläse auf Umluft gestellt werden. So wird zuerst die Luft im Innenraum gekühlt und nicht stetig neue, warme Luft von außen zugeholt. Wird dazu die Klimaanlage auf höchste Stufe geschaltet, gelingt die Abkühlung am schnellsten. Wichtig: Die Umluftfunktion nach ca. fünf Minuten ausschalten, ansonsten steigt der CO2-Gehalt der Innenraumluft zu stark an.