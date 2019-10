D ie Bundesregierung hat am 23. Oktober 2019 wichtige Teile des umstrittenen Klimapakets beschlossen. Die Ministerrunde verabschiedete dabei die Einführung eines CO2-Preises im Verkehr und bei Gebäuden. Ziel ist, klimaschädliche Heiz- und Kraftstoffe teurer zu machen. Demnach sollen künftig mehr als 4000 Unternehmen, die Sprit, Heizöl oder Erdgas in Deutschland in den Verkehr bringen, Verschmutzungsrechte kaufen. 2021 soll der CO2-Preis bei 10 Euro pro Tonne liegen, er steigt dann bis 2025 auf 35 Euro. Ab 2026 sollen ein Stück weit Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, aber zunächst mit einer Obergrenze bei 60 Euro. Das bedeutet, dass auch der Benzin- und Dieselpreis um mehrere Cent steigt (Einzelheiten siehe unten). Zuvor hatte das Kabinett bereits eine sogenannte Mobilitätsprämie gebilligt. Damit sollen Kleinverdiener, die keine Steuern zahlen, von einer befristeten Erhöhung der Entfernungspauschale profitieren, indem sie ab dem 21. Kilometer knapp fünf Cent ausgezahlt bekommen. iehat am 23. Oktober 2019 wichtige Teile des umstrittenenDie Ministerrunde verabschiedete dabei die Einführung einesund bei Gebäuden. Ziel ist, klimaschädliche Heiz- und Kraftstoffe teurer zu machen. Demnach sollen künftig mehr als 4000 Unternehmen, die Sprit, Heizöl oder Erdgas in Deutschland in den Verkehr bringen, Verschmutzungsrechte kaufen. 2021 soll der CO2-Preis bei 10 Euro pro Tonne liegen, er steigt dann bis 2025 auf 35 Euro. Ab 2026 sollen ein Stück weit Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen, aber zunächst mit einer Obergrenze bei 60 Euro.. Zuvor hatte das Kabinett bereits eine sogenanntegebilligt. Damit sollen Kleinverdiener, die keine Steuern zahlen, von einer befristeten Erhöhung der Entfernungspauschale profitieren, indem sie ab dem 21. Kilometer knapp fünf Cent ausgezahlt bekommen.

Ausrichtung der Kfz-Steuer nach CO2-Ausstoß

Das Klimapaket enthält das sogenannte Klimaschutzprogramm mit konkreten Vorhaben, mit denen Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Zum anderen bestimmt das Klimaschutzgesetz, wie die Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung umgesetzt und überwacht werden sollen. Der Bundestag muss noch zustimmen, der Bundesrat zu Teilen des Pakets. Deutschland will, um seine Klimaziele zu erreichen, seinen Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Bis Mitte des Jahrhunderts soll die Bundesrepublik weitgehend klimaneutral werden. Zudem soll die Kfz-Steuer künftig stärker nach dem CO2-Ausstoß ausgerichtet werden. Dies war aber noch nicht Teil der beschlossenen Maßnahmen.enthält das sogenanntemit, mit denen Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Zum anderen bestimmt das, wie die Maßnahmen im Kampf gegen die Erderwärmung umgesetzt und überwacht werden sollen. Der Bundestag muss noch zustimmen, der Bundesrat zu Teilen des Pakets. Deutschland will, um seine Klimaziele zu erreichen, seinen Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen bis 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Bis Mitte des Jahrhunderts soll die Bundesrepublikwerden.

Mehr Zeit zum Umrüsten

Kanzleramtschef Helge Braun betonte im Bundestag, das Klimapaket sei sozial ausgewogen. Die Bürger sollten Zeit bekommen, um Ölheizungen umzurüsten und auf Elektroautos umzusteigen. Wer dies mitmache, habe keine Mehrbelastungen. Umweltverbände und die Opposition haben das Paket der Regierung scharf kritisiert – vor allem als zu wenig ambitioniert. Ihrer Auffassung nach stellt es nicht sicher, dass Deutschland seine international vereinbarten Klimaschutzziele für 2030 erreicht. Auf die Eckpunkte des Pakets hatten sich die Spitzen von Union und SPD Ende September nach langem Ringen geeinigt. Derzeit reißt die Bundesrepublik die auf EU-Ebene verpflichtenden Ziele, es drohen hohe Strafzahlungen. Regierungskreisen zufolge kostet das Klimapaket bis 2023 mehr als 54 Milliarden Euro.

6000 Euro Kaufprämie für kleine E-Autos?

Klimaschützer protestieren seit Langem gegen klimaunfreundliche Autos, auch wie hier auf der IAA. alternative Antriebe bei Autos und Nutzfahrzeugen, ein stärkerer Einsatz alternativer Kraftstoffe, dazu eine massive Verlagerung von Verkehr auf die Schiene und der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Der Minister hatte im Juni mehr als 50 Maßnahmen vorgeschlagen, um CO2-Emissionen beim Verkehr zu senken. Die wichtigsten Botschaften für Autofahrer und -käufer: Die Umweltprämie für kleinere Elektroautos könnte inklusive der Herstellerprämie von 4000 auf 6000 Euro steigen, da der Bund seinen Anteil auf 4000 Euro verdoppeln will. Freuen dürften sich auch Besitzer elektrischer Dienstwagen, deren Steuer für Firmenwagen halbiert werden soll. Ungemütlich wird es vermutlich für Neuwagenkäufer von Spritschluckern wie dicken erhöhten Kfz-Steuer und sicher mit schrittweise steigenden Spritpreisen rechnen. Hier ist eine Liste mit Folgen für Autofahrer: Das steckt für Autofahrer im Klimapaket Höhere Spritpreise Ab 2021 soll der Preis pro ausgestoßener Tonne CO2 bei 10 Euro liegen. Damit würden der Liter Benzin und Diesel umgerechnet je 3 Cent teurer werden. In einem zweiten Schritt steigt der Preis auf 25 Euro pro Tonne, das bedeutet, dass Diesel (und Heizöl) um etwa 11 Cent pro Liter teurer würden, Benzin um nicht ganz 10 Cent. Bis 2026 stiege der Preis dann weiter um bis zu 15 Cent je Liter. Denn der Preis steigt bis 2025 nach und nach auf 35 Euro pro Tonne CO2. Ab 2026 sollen ein Stück weit Angebot und Nachfrage den Preis bestimmen. Dies soll über einen Handel mit Verschmutzungsrechten organisiert werden, an dem sich etwa Mineralölfirmen beteiligen. Beschlossen wurde zunächst eine Obergrenze von 60 Euro pro Tonne CO2. Höhere Pendlerpauschale und Mobilitätsprämie Die Pendlerpauschale wird 2021 befristet bis Ende 2026 ab dem 21. Kilometer um fünf Cent auf 35 Cent pro Kilometer erhöht. Damit wird sichergestellt, dass diejenigen nicht benachteiligt werden, die weiter auf das Auto angewiesen sind. Eine sogenannte Mobilitätsprämie soll mehr als 200.000 Menschen zugutekommen, die zu wenig verdienen, um von der Pendlerpauschale zu profitieren. Sie sollen faktisch 4,9 Cent pro Kilometer und Arbeitstag ab dem 21. Kilometer ausgezahlt bekommen. Höhere Kfz-Steuer für Spritschlucker Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will Fahrer von Spritschluckern wie große SUVs oder Limousinen stärker zur Kasse bitten, indem die Kfz-Steuer nach dem CO2-Ausstoß ausgerichtet wird. Wie sehr, ist noch nicht beschlossen. Fest steht, dass ab 1. Januar 2021 bei Neuzulassungen von Autos mit mehr als 95 g CO2-Ausstoß pro Kilometer die Steuer "in zwei Emissionsstufen" erhöht werden soll. In einem früheren Entwurf des Klimapakets war von zwei Euro pro Gramm ab 95 und 3,50 Euro ab 115 g/CO2 die Rede. Die nötigen Beschlüsse sollten laut Finanzministerium zeitnah umgesetzt werden.

Förderung von E-Autos Dem Eckpunkte-Papier zufolge werden Elektroautos bis 2025 von der Kfz-Steuer ausgenommen. Um die schwache Nachfrage zu erhöhen, soll der von Bund und Herstellern getragene Umweltbonus nicht nur über 2020 hinaus verlängert, sondern sogar erhöht werden – für Autos mit einem Preis von unter 40.000 Euro. Zuvor war die Rede von einer Förderung von 6000 Euro (Anteil vom Bund wird auf 4000 Euro verdoppelt) beim Erwerb eines neuen kleinen Elektroautos zum Preis von bis zu 30.000 Euro in den Jahren 2021 und 2022. Danach solle der Umweltbonus wieder sinken, für drei Jahre auf 5000 Euro, danach aufs vorherige Niveau. Für teurere Elektroautos über 30.000 Euro gebe es lediglich zwei Jahre lang 1000 Euro mehr vom Bund. Ziel: sieben Millionen E-Autos und Hybridfahrzeuge bis 2030 in Deutschland.

Ermäßigte Dienstwagensteuer Die Dienstwagensteuer für die private Nutzung von rein elektrischen Pkw soll von 0,5 Prozent auf 0,25 Prozent des Bruttolistenpreises sinken. Dauer: bis 2030. Beispiel: Der Nutzer eines Dienstwagens mit Verbrennermotor im Wert von 50.000 Euro würde pro Monat 500 Euro (ein Prozent) zahlen, der eines Elektrofahrzeugs nur 125 Euro. Unklar ist noch, ob die verringerte Steuer auch für Hybridautos gelten soll.

Ladesäulen, neue Kraftstoffe Die Mittel für die Förderung der Ladeinfrastruktur für Elektroautos sollen verdoppelt werden, auch Wasserstofftankstellen werden berücksichtigt – Kostenpunkt: 5,1 Milliarden Euro. Das Verkehrsministerium plant laut "SZ" zudem, den Einsatz der nicht unumstrittenen Biokraftstoffe aus Nutzpflanzen wieder auszubauen. Stärker gefördert werden sollen aber künftig nur "fortschrittliche" Biokraftstoffe, etwa aus Abfall- und Reststoffen. ÖPNV und Radverkehr Der Öffentliche Personennahverkehr soll massiv ausgebaut werden. In den Städten soll bis 2030 die Hälfte der Busse elektrisch fahren, dazu sollen die Takte enger werden. Radschnellwege an Bundesstraßen sollen ausgebaut werden. Schienenverkehr Die Mittel für den Aus- und Neubau von Schienenverkehr sollten auf drei Milliarden Euro pro Jahr verdoppelt werden. Zugleich steckt der Bund zusätzliche Milliarden in den Erhalt des zum Teil maroden Schienennetzes. Vorgesehen sind auch mehr längere Güterzüge. Die geplante Mehrwertsteuersenkung für Ferntickets bei der Bahn von 19 auf sieben Prozent soll laut Papier bis 2023 rund 2,2 Milliarden Euro kosten, bis 2030 rund 6,4 Milliarden Euro. Engpässe an Bahn-Knotenpunkten sollen beseitigt werden. Vor allem der Verkehrssektor ist bei der Klimaverbesserung in der Pflicht. Die CO2-Emissionen waren 2018 mit 162 Millionen Tonnen in etwa so hoch wie 1990, sie entsprechen einem Anteil von rund 19 Prozent am Gesamtausstoß. Folgende Maßnahmen von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sind vorgesehen: Förderung eines Wechsels aufbei Autos und Nutzfahrzeugen, ein stärkerer Einsatz alternativer Kraftstoffe, dazu eine massivevon Verkehrund der. Der Minister hatte im Juni mehr als 50 Maßnahmen vorgeschlagen, um CO2-Emissionen beim Verkehr zu senken. Die wichtigsten Botschaften für Autofahrer und -käufer: Diefürkönnte inklusive der Herstellerprämie von 4000 aufsteigen, da der Bund seinen Anteil auf 4000 Euro verdoppeln will. Freuen dürften sich auch Besitzer elektrischer, derenwerden soll. Ungemütlich wird es vermutlich für Neuwagenkäufer vonwie dicken SUVs : Sie müssen bei Autos mit hohem CO2-Ausstoß mit einerund sicher mit schrittweiserechnen. Hier ist eine Liste mit Folgen für Autofahrer:

Mit Material von dpa und reuters