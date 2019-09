Knaus Boxdrive First Edition 680 ME: Wohnmobil-Test

W

as macht man mit einem Kastenwagen , der fast so lang ist wie ein ausgewachsener Integrierter? Richtig: fahren! Besonders wenn das Modell Boxdrive heißt und auf dem VW Crafter basiert. Der ist ja bekanntlich mit modernsten Assistenzsystemen, guter Konnektivität, einem sicheren Fahrwerk und automotiver Verarbeitung hervorragend zum Kilometerfressen geeignet. Zudem werden bei ihm Fahrgeräusche besonders effizient gedämmt – worin ihm der Ausbau nicht nachsteht. Die Fertigungsqualität liegt auf insgesamt hohem Niveau, und die stoffverkleideten Seitenwände schlucken zusätzlich Schall. Die stilsichere Innenausstattung in hellem Holzdekor mit weiß abgesetzten Fronten erzeugt in Kombination mit den grauen Polsterstoffen in Wollstruktur eine gemütliche und dennoch moderne Atmosphäre. Außen gefallen eine mattschwarze Dekorbeklebung und die Rahmenfenster. Auf ihren Neuen sind die Macher von Knaus sichtlich stolz. Und feiern seinen Marktstart mit einem Sondermodell . "First Edition" heißt die auf 150 Exemplare limitierte Erstauflage, jedes selbstverständlich mit nummerierter Plakette gekennzeichnet. Zu einem Preis von satten 79.990 Euro ist der First Edition immerhin reichhaltig ausgestattet, die Basisversion ist mittlerweile ab 59.990 Euro zu haben.