Knaus Live I 650 MEG: Wohnmobil-Test

Rein sachlich gesehen der kleinste Integrierte aus der Knaus-Einstiegsbaureihe Live.und serienmäßig mit Platz für vier. Daneben gibt es: den 700 MEG (7,53 Meter, ab 64.490 Euro) und den 900 LEG, der mit 8,61 Metern sogar als Dreiachser vorfährt (ab 79.990 Euro).Das erklärt zusammen mit dem klassischen Wandaufbau (mit PU-Leisten kostet er 1670 Euro extra) den niedrigen Einstiegspreis, derLive TI 650 MEG liegt. Subjektiv betrachtet, wiegt der Aufstieg in die Integrierten-Klasse aber schwerer. Das liegt auch daran, dass der Live I größer wirkt, als es seine Außenmaße vermuten lassen. Mit dem Seitensitz rechts neben der Aufbautür. Das fahrerseitig anschließende Bad macht mit der Schwenkwand das Beste aus dem vorhandenen Raum und bietet neben einem Regal viel Stauraum in einem Hochschrank. Gegenüber steht die Küche mit, drei großen Schubladen, zwei Dachschränken und Slim-Tower-Kühlschrank. Darauf folgen im Heck zwei Kleiderschränke unter den aufstellbaren Fußenden der bequemen Betten. Hier gefallen die offenen Ablagen, die den Bereich schön luftig wirken lassen. Zu guter Letzt überzeugt derund den großen Türen.

Eine sehr moderne Optik, gepaart mit handfesten Vorzügen. Die LED-Scheinwerfer an der Front beispielsweise sorgen nicht nur für die markante Optik, sondern auch für eine. Und dieist praktisch und schick zugleich. Dazu kommen Goodies wie die serienmäßige Fahrertür, die kombinierte Diesel-AdBlue-Einfüllklappe, versenkbare Dinette-Kopfstützen oder das praxisgerechte Lichtkonzept., ein elektrisch ausfahrendes Transportsystem am Heck. Es ist kombiniert mit einer abnehmbaren Anhängekupplung und nimmt den Fahrradträger (der dann auf Stoßstangenhöhe rückenschonend beladen werden kann) oder eine Transportbox auf. Knaus bietet einige Pakete mit bis zu 1627 Euro Preisvorteil an – wie das Live-I-Paket mit Insektenschutztür, Truma iNet, isoliertem Abwassertank usw. für 1890 Euro.

Knaus Live I 650 MEG Technische Daten Motorisierung MultiJet 2 180 Motor/Bauart/ Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/ vier/vorn quer Hubraum 2287 cm3 kW (PS) bei U/min 130 (177) bei 3500 Nm bei U/min 450 bei 1500 Höchstgeschwindigkeit 155 km/h Getriebe Neunstufenautomatik Antrieb Vorderrad Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 235/60 R 17 C Reifentyp Nokian cLine Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel + 19 l AdBlue Anhängelast gebremst/ ungebremst 2000/750 kg Länge/Breite/Höhe 6990/2320/2790 mm Radstand 3800 mm Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Alu/GFK/Holzsandwich Isoliermaterial Wand/Dach/Boden EPS/EPS/XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 31/32/40 mm Fenster 5 Dachhauben 4 Herd Gas, 3 Flammen Kühlschrank/Eisfach 137/15 l Modell Toilette Thetford Cassette Sitzplätze/mit Dreipunktgurten 4/4 Heizung Truma Combi 6 Steckdosen 12V/230 V/USB 0/5/2 Leuchten 32 Aufbaubatterie 2x 12V/80 Ah Frischwassertank 100 l Abwassertank 95 l Gasvorrat 2x 11 kg Kosten/ Garantien Abgasnorm Euro 6d Steuer pro Jahr 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 348/1876 Euro Werkstattintervalle nach Anzeige Garantie Basis/Durchrostung 2/8 Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 2/10 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre Preise Grundpreis (mit Basismotor) 62.490 Euro Testwagenpreis 93.768 Euro

Dank des nach vorn geneigten Armaturenbretts und der großen Spiegel(zum Beispiel im Mediapaket mit Navi und Head-up-Display für passable 2030 Euro). In unserem "Elchtest" fällt daspositiv auf – ebenso das feinfühlige Fahrwerk und die direkte Lenkung, woran unserem Fahrdynamikexperten Tim Dahlgaard zufolge die optionalen 17-Zoll-Rädern ihren Anteil haben. Auch hier passen Optik und Funktionalität also zusammen.In unserem Supertest hat sich der Live I schon mal gut geschlagen. Besonders sein gutmütiges Verhalten in allen Fahrdynamiktests weckt Vertrauen. Auch der Fahrkomfort ist hoch, die Bedienung einfach. Viele praktische Lösungen machen das Leben an Bord leicht. Wir sind gespannt auf die kommenden Monate!