Ahorn Van 620 by Irmscher: Tuningspezialist trifft Reisemobilprofi! Den Kastenwagen Van 620 wird es in der kommenden Saison als sportliche Irmscher-Edition geben. Die besteht vor allem aus dem Umbau der Karosserie sowie Sonderausstattungen im Cockpit und beinhaltet unter anderem Frontspoiler, Fahrerhausteppich, 18-Zoll-Alufelgen in Mattschwarz, Lederlenkrad, Ladekantenschutz aus schwarzem Edelstahl und eine Sonderbeklebung.