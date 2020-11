K

onkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft – auch Konkurrenz im eigenen Haus. Zum Modelljahr 2021 bringt Knaus den Vansation. Und dieser Name erinnert nicht zufällig an das Wort Sensation. Das Sondermodell tritt selbstbewusst an gegen keinen Geringeren als den Pepper der Schwestermarke Weinsberg. Und der ist seit Jahren ein höchst erfolgreicher Teilintegrierter mit Vollausstattung zum attraktiven Preis. Genau auf diesem Preis-Leistungs-Niveau will jetzt der neue Knaus mitspielen.