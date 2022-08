Die beste Eigenschaft eines Kombis steckt bereits im Namen: Die Fahrzeugkategorie kombiniert reichlich Stauraum mit einem komfortablen und oft auch sportlichen Fahrverhalten. 600 Liter Kofferraumvolumen und über 300 PS lassen sich in dieser Kategorie problemlos miteinander vereinen.

Sport und Familie, Pragmatismus und Spaß treffen dann aufeinander. Häufig muss für diese Mischung etwas tiefer in die Tasche gegriffen werden, doch bei Carwow gibt es aktuell bis zu 10.000 Euro Rabatt auf verschiedene Modelle!



Skoda Octavia Combi: der Vielfältige



Der Skoda Octavia fährt seit 2021 bereits in vierter Generation vor. Aufgefrischt wurden vor allem die Front, der Innenraum und die Abmessungen. Der Kofferraum des Octavia Combi fasst nun 640 Liter – das sind 30 Liter mehr als in der dritten Generation. Geblieben ist aber die Plattform, auf der auch der VW Golf steht (MQB Evo). Der Octavia kommt in der neuesten Generation mit fast allen Antriebsarten. Das bedeutet: Diesel, Benzin, Plug-in-Hybrid und Erdgas. Nur als reines Elektroauto gibt es den Tschechen noch nicht.

Zoom Skoda Octavia Combi: Der Kofferraum wurde von der dritten auf die vierte Generation vergrößert und fasst nun 640 Liter.





Als Basismodell startet der Kombi preislich bei 28.690 Euro. Dann kommt der Skoda mit einem 1,0-TSI-Motor und leistet 110 PS. Wem Stauraum aber genauso wichtig ist wie Fahrspaß, der greift besser auf die RS-Variante zurück. Dann leistet der Octavia mit 2,0-TSI-Motor 245 PS. Der Preis steigt natürlich mit – im Fall des Octavia RS auf 43.110 Euro. Gut, dass es bei Carwow bis zu 7457 Euro Preisnachlass gibt!



Toyota Corolla Touring Sports: altbekannt und doch ganz neu



Der Toyota Corolla ist ein alter und sehr bekannter Name. Seit den 60er-Jahren wurden mehr als 45 Millionen Exemplare verkauft. Für mehr als zehn Jahre pausierte der Erfolg, denn aus dem Corolla wurde der Auris . 2019 kehrte Toyota aber zur gewohnten Bezeichnung zurück. Der Kombi heißt Corolla Touring Sports

Zoom Einige Jahre war er vom Markt verschwunden, seit 2019 ist der Toyota Corolla wieder auf der Bildfläche vertreten.





Im Konfigurator ist aktuell nur das Hybridmodell "Team Deutschland" mit 1,8-Liter-Benzinmotor verfügbar. Dieser leistet 122 PS (90 kW), hat 596 Liter Kofferraumvolumen und kostet mindestens 28.750 Euro. Da lässt sich allerdings noch einiges sparen, denn bei Carwow gibt es auf den Kombi bis zu 4234 Euro Rabatt!



Kia Ceed Sportswagon: der Überraschende



Der Kia Ceed Sportswagon ist ein ernst zu nehmender Gegner des VW Golf Variant. Ansprechende Optik, großzügiger Kofferraum (625 Liter) und ein überraschend sportliches Fahrverhalten sind nur einige der Argumente für den Südkoreaner. In der Basis kommt der Kombi mit glatten 100 PS und startet bei preiswerten 22.490 Euro. Zum Vergleich: Der Golf Variant leistet in der Standardausführung 110 PS, kostet aber mindestens 28.800 Euro.

Zoom Der Kia Ceed Sportswagon ist preiswert und praktisch. Doch beim Fahrverhalten überrascht er mit Agilität.







Am sportlichsten wird es beim Ceed SW in der Ausstattungslinie "Platinum". Als Benziner leistet der Kombi dann 160 PS, kostet aber auch 34.090 Euro. Doch keine Sorge: Bei Carwow können aktuell bis zu 7599 Euro gespart werden!

Cupra Leon Sportstourer: Platz und PS im Einklang



Der Kombi von Cupra macht dem "Sport" in Sportstourer alle Ehre. Das Einstiegsmodell leistet als Benziner bereits 245 PS, kostet aber auch mindestens 39.310 Euro. Weniger Leistung gibt es beim PHEV: 150 kW (204 PS). Dafür verlangt Cupra mindestens 40.645 Euro. Doch hier ist natürlich noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Das Topmodell nennt sich Cupra Leon Sportstourer VZ Cup , kommt mit Allradantrieb, Siebengang-DSG und 310 PS. Kostenpunkt: 50.630 Euro.

Mit einem Kofferraumvolumen von 620 Litern kann der Leon Sportstourer aber nicht nur schnell, sondern auch praktisch. Die Kombination aus viel Fahrspaß und Stauraum hat also ihren Preis. Der fällt bei Carwow zum Glück etwas geringer aus – dank eines Rabatts von bis zu 8578 Euro.

BMW 3er Touring: sportlich bis praktisch





Ein Alltime-Favorite ist definitiv der BMW 3er Touring – ob als praktisches Familienauto oder als Firmenwagen. 15 verschiedene Antriebsvarianten bietet BMW an. In der Basisversion heißt der Kombi 318i Touring, fährt mit Benzin, leistet 156 PS und kostet mindestens 45.000 Euro. Der Kofferraum schluckt 500 Liter. Damit liegt der Münchner in dieser Liste auf dem letzten Platz. Neben klassischem Benzin- und Dieselantrieb sind auch Plug-in-Hybride vertreten.

Zoom Als M340i leistet der BMW 3er Touring 374 PS, kostet dann aber auch entsprechend viel.







Der stärkste 3er ist der M340i. Mit stolzen 374 PS erreicht er die 100 km/h aus dem Stand in 4,6 Sekunden. Kostenpunkt: 72.300 Euro. Für viele Pferdchen müssen auch viele Taler auf den Tisch gelegt werden. Carwow bietet aktuell bis zu 10.484 Euro Preisnachlass auf den 3er-Kombi an.

VW Golf Variant: der Klassiker



Das beliebteste Modell der Deutschen (Neuzulassungen 2021) gibt es auch als Kombi. Der VW Golf Variant ist seit der dritten Golf-Generation auf dem Markt – also seit 1991. In der aktuellen Generation kommt er als Golf 8 Variant mit mindestens 110 PS und kostet 28.800 Euro. Die Obergrenze setzt der Variant R mit 320 PS und Allradantrieb für 54.175 Euro. Damit bleibt also in der Nähe seines Konzern-Bruders, dem Cupra Leon Sportstourer.

Zoom Der VW Golf Variant ist die Kombi-Version des beliebtesten Autos der Deutschen (Neuzulassungen 2021).