Kommentar: Warum Android Automotive auf der Überholspur ist

AUTO BILD-Testsieger bei Amazon Dashcam: Nextbase 422 GW Testsieger Preis: 189,00 Euro DAB-Adapter: Albrecht DR 56+ Test- und Preis-Leistungs-Sieger Preis: 82,57 Euro Poliermaschine: Kunzer 7PM05 Testsieger Preis: 139,95 Euro

"The next big thing!" So kündigt Apple gerne neue Produkte an. Geht es um Autos, könnte Google diesen Slogan aber in Zukunft klauen. Mitdrängt der Tech-Gigant auf den Automobilzulieferer-Markt und bietet ein Infotainmentsystem an, vor dem sich klassische Hersteller wie Audi Mercedes , BMW und Co in Acht nehmen sollten. Seit es Smartphones geschafft haben, Touchscreens als primäres Eingabefeld salonfähig zu machen, wurde den Usern eine zumeist intuitive Bedienung beigebracht, Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder der Google Assistent haben die Nutzer an das Thema Sprachbedienung herangeführt.Googles System wird das in Zukunft grundlegend ändern. Warum das so ist, erklären AUTO BILD-Redakteur Andreas Huber und die Mobilitäts-Experten der P3 Group , einer Beratungsagentur, die große Hersteller beim Thema Vernetzung berät.