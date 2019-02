M

eine Güte, was wird derzeit viel diskutiert übers Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen . In Talkshows streiten sich fast täglich die Weisen aus dem Bundestag – meist ohne Konsens. Ökolobbyisten übertreffen sich in Prognosen, wer denn nun die vielen Unfälle auf deutschen Autobahnen verursache: die Schnellfahrer, die Langsamfahrer, die Fahrnovizen, die Risikofahrer, die "Bei Nässe zu schnell"-Fahrer oder doch die Lkw-Fahrer ? Ja wat denn nun? Promis reden von " Weltuntergang " und "Enthauptung der Autofahrer", Umweltverbände sähen am liebsten alle auf Fahrrädern oder E-Rollern.