Die roten Akzente im Mini-Interieur nehmen den Außenlack wieder auf und passen zur peppigen Optik.

DerSein Vierzylinder leistet 231 PS und stemmt 320 Nm Drehmoment. Mit 1280 Kilogramm wiegt er 150 Kilo weniger als der Hyundai und246 km/h schafft er in der Spitze. Die Härte und Präzision seiner beiden Vorgänger gehen ihm zwar ab, trotzdem fühlt er sich auf kurvigem Geläuf richtig wohl . Der Auspuffsound macht im Sportmodus Alarm, und auch optisch übt sich der JCW nicht in Zurückhaltung. Innen ist der Mini markentypisch verspielt. Die Ausstattung ist ordentlich: Sportsitze, Navi, Freisprechanlage, Einparkhilfe, Sitzheizung und Zweizonen-Klimaautomatik stehen auf der Liste. Alltagsnutzen ist aber nicht seine Stärke. Nur drei Türen, der enge Fond und der kleine Kofferraum sind im Alltag unpraktisch.Viel Holz für einen Kleinwagen, allerdings gibt es in seiner Liga auch kaum etwas prestigeträchtigeres.