Das Erzbergrodeo findet nordwestlich von Graz statt. Es gilt als das härteste Enduro-Rennen der Welt.

Die Basis lieferte eineaus dem Jahr. Professionelle Unterstützung beim Umbau bekam Heinik von deraus Prag. Die Tschechen haben viel Erfahrung mit dem Tuning von KTM-Motorrädern. Die 1290 Superduke R spendete ihren giftigen, ihre Bordelektronik und einen Teil ihres Rahmens. Der LC8 entwickelt serienmäßigmaximalesund leistet mächtige. Das ist grob geschätzt das Dreifache dessen, womit die anderen Enduro-Piloten am Erzberg durchschnittlich an den Start gehen! Darüber hinaus programmierte das Team dieneu, damit der Tscheche die gewaltige Leistung am Berg möglichst explosiv abrufen kann. Und das, obwohl die 1290er Superduke R eh schon den Ruf hat, anderen Bikes gerne mal einezu erteilen. Dass sich die Österreicherin bei geringer Geschwindigkeit ganz fügsam gibt, dürfte sich in den engen Passagen des wilden Rennens zusätzlich auszahlen.