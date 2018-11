Tops und Flops der LA Auto Show 2018

D

ieses AUTO BILD-Format braucht keinen geistreichen Vorspann. Bei den Tops und Flops geht’s gleich ans Eingemachte. Jetzt kommt die ganz persönliche Meinung der Redakteure zur LA Auto Show 2018: Boris Pieritz steht auf den Gladiator – also auf ein Pick-up von Jeep! Dagegen wird er mit einem elektrischen Truck nicht warm. Robin Hornig steht auf Schminke am Toyota Camry , hat aber seine Probleme damit, wie sich GM und Volvo für die Zukunft herrichten. Peter Fischer gefällt nicht das Heck vom neuen Mazda3 und ist verliebt in das Audi e-tron Concept . Dennis Petermann wird von einem SUV elektrisiert und verliert seine Spannung beim Cadillac XT4. Damit konnten wir Sie noch nicht begeistern?