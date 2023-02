In dem Video ist zu sehen, dass hinterm Steuer des Ultimae Roadster ein sichtlich geschockter Angestellter des Parkdienstes (Valet Parking) sitzt und um Hilfe bittet. Doch da ist es längst zu spät! Als er aus dem 780 PS starken Lambo aussteigt, erklärt er, dass er den Supersportwagen nur einparken wollte, als er versehentlich Gas- und Bremspedal gleichzeitig drückte. Doppeltes Pech: Der Lambo machte einen Satz nach vorne und krachte nicht nur in eine Beetbegrenzung, sondern auch in einen zweiten Lamborghini Aventador Ultimae, den sein Kollege gerade eingeparkt hatte. Angeblich soll es sich bei beiden Autos um Leihwagen handeln. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt und auch wenn der Schaden an beiden Autos nicht unerheblich ist, dürften beide Lambos repariert werden.