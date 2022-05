Einmal so fühlen wie DMX († 2021) in "Exit Wounds"! Im Film aus dem Jahr 2001 betritt der Rapper einen High-End-Autoladen, kauft einen nagelneuen silbernen Lamborghini Diablo VT Roadster – und zahlt in bar. Im selben Jahr wurde die Produktion des Lamborghini Diablo mit dem nur 44 Mal gebauten Sondermodell VT 6.0 SE eingestellt; was es heutzutage quasi unmöglich macht, einen Diablo als Neuwagen zu kaufen. Doch es gibt eine Ausnahme!