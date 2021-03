m Jahr 2018 ist Lamborghini ins SUV-Game eingestiegen – seitdem verkauft sich der Urus besser als Huracán und Aventador zusammen. Das sogenannteist so gefragt, dass Lamborghini sein Werk im italienischen Sant'Agata Bolognese sogar erweitern musste. Der Urus basiert auf der gleichen Plattform wie der Audi Q8 , ist mit 5,11 Metern aber rund elf Zentimeter länger. Allerdings bietet Lamborghini den Urus nur mit einer Motorisierung an, einemund 800 Nm Drehmoment. Das reicht für 305 km/h Topspeed und 3,6 Sekunden von null auf Landstraßentempo. Nach gut drei Jahren bereiten die Italiener aktuell ein Facelift für den Urus vor , womöglich sogar mit Plug-in-Hybridantrieb.

Wer im Lamborghini Urus puren V8-Biturbo ohne Elektrounterstützung genießen will, der sollte sich also beeilen – und zuschlagen, bevor das Faceliftmodell Ende 2021 oder spätestens Anfang 2022 auf den Markt kommt. Passenderweise hat sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) aktuell einam Start.können das "SSUV" fürpro Monat leasen, was einem Leasingfaktor von 1,02 entspricht. Somit ist der Urus alles andere als ein Schnäppchen – aber immerhin ist bei diesem Dealnötig. Nur eine(1932 Euro netto) kommt noch obendrauf. Die Laufzeit ist mitangegeben, die Freikilometer liegen bei 10.000 km pro Jahr. Vielfahrer sollten gleich zu einem größeren Kilometerpaket greifen, denn der Mehrkilometer wird mit heftigen 80 Cent berechnet. Alternativ haben Kunden die Wahl zwischen 20.000 (2450 Euro netto) und 25.000 Freikilometern (2750 Euro) pro Jahr.