er hat Audi noch gefehlt. Nachdem die Diesel auch in Deutschland immer mehr in Misskredit geraten, wächst die Nachfrage nach Plug-in-Hybriden. Einen solchen gab es bei den großen Modellen lange Zeit nur bei A8 und Q7.

Bis auf die Logos sind 55 und 60 TFSIe von außen kaum als Plug-in-Hybride zu erkennen. ©AUDI AG

Derfindet sich auch schon beim Porsche Cayenne E-Hybrid und beim VW Touareg eHybrid . Dieklar, wohin die Reise gehen soll. Auf lange Sicht sollen die leistungsstarken Plug-In-Hybride die Dieselmodelle vergessen machen, was in Sachen Fahrdynamik und Leistungsentfaltung allerdings noch nicht ganz gelingt. Dafür reduziert der 136 PS starke E-Motor den Durst auf dem Papier mächtig.Beim Start ist stets der reine E-Modus eingestellt. Spätestens nach 50 Kilometer springt dann aber der Verbrenner mit an.