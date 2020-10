Kleinere Räder für mehr Komfort

Digitalcockpit (12 Zoll) und das große Infotainment (15 Zoll) sind im eHybrid Serie. Atmosphere-Ausstattung mit offenporigem Holz. wie fährt er sich? Mit einem Wort: entspannt. Die Kabine ist so gut gedämmt, dass erst weit jenseits der 120 km/h nennenswerte Fahrgeräusche ans Ohr dringen. Das Zusammenspiel von Verbrenner und E-Motor gelingt wie auch im Touareg R nahezu unmerklich. Vom An und Aus des Der navigationsbasierte "Travel Assist" teilt die Batterieladung dabei so ein, dass der Zielort rein elektrisch erreicht werden kann. So fährt der VW Touareg eHybrid zur Galerie UndDie Kabine ist so gut gedämmt, dass erst weit jenseits der 120 km/h nennenswerte Fahrgeräusche ans Ohr dringen.Vom An und Aus des V6 bekommen die Passagiere nur beim Blick auf den Drehzahlmesser wirklich etwas mit. Der E-Motor liefert ansatzlos und ausreichend Kraft, um die Gedenksekunde des Verbrenners und des Getriebes bei Leistungsabruf zu kaschieren, was dem Fahrgefühl eine enorm souveräne Note verleiht. 47 Kilometer beträgt die elektrische Reichweite laut VW.

Der Touareg ist als Zugfahrzeug beliebt. Als eHybrid darf er unverändert 3,5 Tonnen an den Haken nehmen. Das Lenk- und Federungsverhalten des eHybrid ist minimal entkoppelter als beim R, was voll auf das Konto der 19 statt 22 Zoll großen Räder geht. Fahrwerks- und Lenkabstimmung sind nämlich gleich. Das gilt auch für das (So fährt sich der VW Touareg R!) DasFahrwerks- und Lenkabstimmung sind nämlich gleich. Das gilt auch für das Getriebe , weshalb leider auch die Kritikpunkte dieselben bleiben wie beim R. Bei Kickdown knallt die Achtgang-Automatik den Gang zu hart rein, und der Sportmodus macht das Fahrverhalten durch zu langes Halten der Gänge unnötig nervös. Auch hier geht die Empfehlung also an die Modi Eco und Comfort, die zum Charakter des eHybrid noch einmal besser passen als zum R.

Geringere Leistung fällt nicht ins Gewicht

Der Hybridantriebsstrang passt zum eHybrid noch einmal besser als zum kräftigeren R-Ableger.

Fahrwerte von R und eHybrid sind sehr ähnlich. 250 km/h Spitze schaffen beide. Beim Sprint auf 100 nimmt sich der eHybrid 5,9 statt 5,1 Sekunden Zeit, in Durchzug und Ansprechverhalten geben sich beide gleichermaßen unangestrengt. Die 81 PS weniger merkt man tatsächlich nur bei voller Beschleunigung. Ansonsten ist die geringere Leistung vernachlässigbar. Da darf man sich durchaus die Frage stellen, ob es den R überhaupt braucht, denn sportlich ist auch er nicht. So stimmig der R auch fährt, der Hybrid-Antriebsstrang passt besser zu einer gediegeneren Auslegung und macht den eHybrid zum noch runderen Paket. Wer auf die sportlichere Optik und das Prestige-Plus des R verzichten kann, sollte zum eHybrid greifen. Denn Geld spart man so auch noch. Die Preise des eHybrid starten inklusive 16 Prozent Mehrwertsteuer bei 72.378 Euro, was gut 12.000 Euro unter dem R liegt. Bestellbar ist der Touareg eHybrid ab dem 1. Oktober 2020.



Technische Daten: VW Touareg eHybrid V6 Biturbo Benziner, E-Motor ● Systemleistung 280 kW (381 PS) ● Max. Drehmoment 600 Nm ● Antrieb Allrad ● Getriebe Achtgang-Automatik ● Beschleunigung 0–100 km/h 5,9 s ● Höchstgeschwindigkeit 250 km/h ● Verbrauch 2,7 l/100 km ● Elektrische Reichweite 47 km ● Kofferraum 610 l ● Anhängelast 3,5 Tonnen Preis (inkl. 16% MwSt.) 72.378 Euro ● Marktstart Oktober 2020

