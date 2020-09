E

E-Auto-Zubehör Siemens - Wallbox VersiCharge 4,6 kW Preis*: 784,76 Euro Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW Preis*: 494,99 Euro Wallbox24 tragbare Wallbox 3,6 kW Preis*: 199,90 Euro EV OneStop Simple Universal Ladegerät 7,2kW Preis*: 379,99 Euro Morec Tragbares EV Ladekabel 3,6 kW Preis*: 245,99 Euro *Preise: Stand 25.02.2020 *Preise: Stand 25.02.2020

in WortNicht, dass es dem Plug-in-Hybriden an Power mangeln würde, Benziner und E-Maschine leisten zusammen 462 PS . Doch Zahlen verraten eben nur die halbe Wahrheit.An der Kurvendynamik wurde nicht gefeilt, das SUV soll nämlich auch mit dem schnellen Buchstaben am Heck seinen zurückhaltend-gediegenen Charakter behalten. Ob das gelingt, klären wir jetzt!Tür auf, reinsetzen.Blaue Ziernähte, Alupedale, ein paar R-Logos und ein stärker ausgeformtes Lenkrad – fertig. Frei Haus liefert VW beim R ein Panoramadach, die Vierzonen-Klimaautomatik und Komfortsitze vorne.