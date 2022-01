Kimera Evo37

Restomod geworfen und ist den Rallye-Einsatzteam gegründet – haben er und seine Mannschaft schon einige Motorsport-Ikonen restauriert und wieder auf die Straße gebracht. Die Idee zu einer Neuauflage des Rally 037 war da nur folgerichtig, die Herangehensweise ist an Ernsthaftigkeit kaum zu toppen. Der legendäre Rally 037 erhält von Kimera Automobili eine gebührende Neuauflage. AUTO BILD hat einen genaueren Blick auf dengeworfen und ist den Prototyp bereits gefahren! Der Kopf hinter Kimera ist Luca Betti, ein italienischer Rallyepilot, der nach dem Ende seiner Karriere eine neue Herausforderung suchte. Mit seiner Firma Kimera – ursprünglich alsgegründet – haben er und seine Mannschaft schon einige Motorsport-Ikonen restauriert und wieder auf die Straße gebracht. Die Idee zu einerwar da nur folgerichtig, die Herangehensweise ist an Ernsthaftigkeit kaum zu toppen.

Fahrgastzelle eines Beta Montecarlo als Basis. Damals war das aus Homologationsgründen nötig, heute nutzt Betti diesen Kniff, um für seine Kreation eine Fahrgestellnummer samt Papieren zu haben. Spenderfahrzeuge sind in der Gegend um Turin, wo die Firma Kimera in einer gleichnamigen Villa aus dem 17. Jahrhundert ihren Sitz hat, problemlos aufzutreiben. Und wenn die bekannten Wie schon beim Original dient auch im Evo37 dieals Basis. Damals war das aus Homologationsgründen nötig, heute nutzt Betti diesen Kniff, um für seine Kreation eine Fahrgestellnummer samt Papieren zu haben. Spenderfahrzeuge sind in der Gegend um Turin, wo die Firma Kimera in einer gleichnamigen Villa aus dem 17. Jahrhundert ihren Sitz hat, problemlos aufzutreiben. Und wenn die bekannten Rostprobleme überhandgenommen haben, wird die Zelle eben fachmännisch vom Lochfraß befreit – wird ja ohnehin alles zerlegt und sandgestrahlt. Eine tragende Rolle hat sie nicht, der Evo basiert auf einem neu konstruierten Gitterrohrrahmen. Das war beim Rally 037 anders, daher mangelt es diesem im Vergleich auch an Torsionssteifigkeit.

Neues Fahrwerk für den Restomod



zwei Doppelquerlenkern vorn und hinten – ganz ähnlich, wie es Ruf beim CTR Anniversary angeht. Am Vorderwagen sitzt eine Feder-Dämpfer-Kombination aus dem Hause Öhlins, hinten wird pro Seite ein Federbein von zwei separaten Dämpfern flankiert. Um das Fahrwerk trotz der modernen Umsetzung so nah wie möglich am geistigen Vater zu belassen, hat sich Kimera die Expertise von Sergio Limone gesichert. Der Ingenieur aus Turin hatte bei so ziemlich allen Motorsport-Legenden aus dem Hause Lancia oder S4 , die Gruppe-A-Integrale. Selbst der 155er, der ab 1993 die DTM aufgemischt hatte, trägt die Handschrift des heute 73-Jährigen. Beim Fahrwerk setzt Kimera auf eine neu erdachte Geometrie aus je– ganz ähnlich, wie es Ruf beim CTR Anniversary angeht. Am Vorderwagen sitzt eine Feder-Dämpfer-Kombination aus dem Hause Öhlins, hinten wird pro Seite ein Federbein von zwei separaten Dämpfern flankiert. Um das Fahrwerk trotz der modernen Umsetzung so nah wie möglich am geistigen Vater zu belassen, hat sich Kimera die Expertise vongesichert. Der Ingenieur aus Turin hatte bei so ziemlich allen Motorsport-Legenden aus dem Hause Lancia oder Alfa Romeo in den 80er- und 90er-Jahren seine Finger federführend im Spiel. Der 037, der Delta , die Gruppe-A-Integrale. Selbst der 155er, der ab 1993 die DTM aufgemischt hatte, trägt die Handschrift des heute 73-Jährigen.

Zoom Der Evo37 soll in der Serie mehr als 500 PS haben – der Prototyp liegt aktuell noch bei etwas mehr als 400 PS.



Bis zu 700 PS wären möglich

Nach einem ähnlichen Prinzip verfährt Betti auch bei der Entwicklung des Motors: Hier half Claudio Lombardi, Baujahr 1942, mit viel historischem Erste-Hand-Wissen und sorgte dafür, dass heute im Evo37 ein Motor steckt, der dem ehemaligen Renntriebwerk nicht nur nachempfunden ist, sondern ihm auch akustisch in nichts nachsteht. Das Triebwerk entsteht in Turin nach Vorgaben von Kimera. So ist etwa das Kurbelgehäuse exakt so dimensioniert wie bei der letzten Evolutionsstufe des historischen Vorbilds. Bohrung und Hub sind nahezu identisch, sodass unterm Strich ein 2150 cm3 großer Reihenvierzylinder herauskommt. Mit dem aktuell eingestellten Ladedruck leistet dieser 410 bis 420 PS , in der Serie sollen es später 505 werden. Maximal wären sogar 700 PS möglich, doch das Auto soll ja auch langzeithaltbar sein.

Das Motorenkonzept stammt vom Delta S4



Kompressor für Dampf, obenrum ein klassischer bei höheren Drehzahlen die Reibungsverluste zu minimieren. Ein neu entwickelter Während der Grundriss vom 037 kommt, hat Lombardi das Motorkonzept vom Delta S4 übernommen: Im unteren Drehzahlbereich sorgt einfür Dampf, obenrum ein klassischer Turbolader . In der mittleren Lage gibt es einen kleinen Drehzahlbereich, in dem sich beide Systeme überlagern, quasi die Pleuelstangen in die Hand geben. Über ein Ventil wird oberhalb seines Wirkungsfensters der Kompressor abgekoppelt, umdie Reibungsverluste zu minimieren. Ein neu entwickelter Motor nach altem Vorbild also.

Zoom Der eigens entwickelte 2,1-Liter-Vierzylinder basiert im Grunde auf den Eckdaten des Evo2-Triebwerks im Rally 037.





Einen Crash hat der Evo-Prototyp bereits hinter sich

Bei unseren Testfahrten auf öffentlichen Straßen war Kimera-Chef Luca Betti sehr vorsichtig. Mitfahren, ja – selber hinters Steuer: lieber nicht. Schlicht weil das Auto so viele Emotionen bei anderen Verkehrsteilnehmern auslöst. Vor einiger Zeit wurde der Kimera von einem begeisterten Motorradfahrer verfolgt, der irgendwann beschloss, mit Knallgas am Evo37 vorbeizuziehen. Blöderweise genau zu dem Zeitpunkt, als Betti den Blinker setzte, um links abzubiegen. Es ging viel teure Kohlefaser zu Bruch, beiden Fahrern ist zum Glück nichts passiert.

Die Mechanik ist nicht nur zu hören, sie ist spürbar

Gedämmt ist im Testträger kaum etwas, dafür riecht es wie in einer alten Karthalle. Und ja, das ist als Kompliment gemeint. Überall rappelt und klappert es in den Radläufen, die Mechanik ist nicht nur zu hören, sie ist spürbar. Etwa wenn der Chef mit Nachdruck die nächste Fahrstufe des manuellen Graziano-Sechsganggetriebes einlegt oder vor der engen Kehre mit Zwischengas zurückschaltet. Jener Handschalter steckt übrigens auch im ersten Auf den ersten Metern fällt eines auf:dafür riecht es wie in einer alten Karthalle. Und ja, das ist als Kompliment gemeint. Überall rappelt und klappert es in den Radläufen, die Mechanik ist nicht nur zu hören, sie ist spürbar. Etwa wenn der Chef mit Nachdruck die nächste Fahrstufe des manuelleneinlegt oder vor der engen Kehre mit Zwischengas zurückschaltet. Jener Handschalter steckt übrigens auch im ersten Audi R8 , der ihn vom Lamborghini Gallardo übernahm.

Modell Kimera Evo37 Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Bohrung/Hub Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung L/B/H Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Spitze Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung R4, Turbo & Kompressor, Mitte hinten längs 2150 cm³ 85,0 × 95,0mm 371kW (505 PS) bei 7000-7250/min 550 Nm Hinterrad/6-Gang manuell 4055/1905/1200 mm ca. 1000 kg 2520 mm ca. 3,0 s ›300 km/h ab 480.000 Euro



Fahrgefühl der alten Schule für knapp 500.000 Euro

die Lenkung ist schön direkt übersetzt, mit schmaler Mittellage und fühlbarem Einlenkwiderstand. Nachteil für große Fahrer: Das Lenkrad ist nur in der Höhe verstellbar – das soll sich in der Serie noch ändern. In meinem Fall sind immer die Knie beim Lenken im Weg, der Oberkörperwinkel der Schalensitze ist für meine knapp zwei Meter zu flach. Aber das muss wegen der geringen Höhe von nur 1,2 Metern so sein. Ich fahre quasi immer mit nahezu ausgestreckten Armen – rutsche zudem am Sitzpolster nach unten. Aber wie gesagt: Jedes der 37 geplanten Kundenautos wird an den Käufer angepasst – bei 480.000 Euro darf das auch so sein. 26 Stück sind zum Redaktionsschluss Ende Dezember 2021 übrigens schon verkauft. Auf der Außenkartbahn von Busca angekommen, bin endlich ich dran. Auf der Strecke die erste Überraschung: Wo sonst nur Karts und Supermoto-Bikes ihre Kreise ziehen, fühlt sich auch der Evo37 erstaunlich wohl. Enge Radien stören ihn mit seinen gut zweieinhalb Meter Radstand nicht,, mit schmaler Mittellage und. Nachteil für große Fahrer: Das Lenkrad ist nur in der Höhe verstellbar – das soll sich in der Serie noch ändern. In meinem Fall sind immer die Knie beim Lenken im Weg, der Oberkörperwinkel der Schalensitze ist für meine knapp zwei Meter zu flach. Aber das muss wegen der geringen Höhe von nur 1,2 Metern so sein. Ich fahre quasi immer mit nahezu ausgestreckten Armen – rutsche zudem am Sitzpolster nach unten. Aber wie gesagt: Jedes derwird an den Käufer angepasst – beidarf das auch so sein. 26 Stück sind zum Redaktionsschluss Ende Dezember 2021 übrigens schon verkauft.

Zoom Für eines der 37 geplanten Autos müssen Interessierte 480.000 Euro auf den Tisch legen.



Dank Kompressor kein hinterlistiges Turboloch