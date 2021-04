● Restomod als Hommage an den Lancia Rally 037

● gebaut von Kimera Automobili

● Zweiliter-Vierzylinder mit Kompressor- und Turboaufladung

● 550 PS

● 950 Kilo Leergewicht

● Hinterradantrieb wie das Original

● nur 37 Exemplare des EVO37 werden gebaut

● später folgt eine Kleinserie mit Allradantrieb

● Basispreis ab etwa 500.000 Euro



Kimera Automobili ist eine im italienischen Cuneo ansässige Firma, die sich auf die Restauration von historischen Rallye-Fahrzeugen spezialisiert hat. Das besondere Augenmerk liegt dabei auf den heimischen Marken, vorzugsweise Lancia. Naturgemäß kommen Fans natürlich sofort die Modelle Stratos und Delta in den Sinn, doch Kimera widmet sich auch dem legendären Rally 037. Dieser zwischen 1982 und 1983 gebaute Mittelmotorsportwagen ist das Ergebnis einer Kooperation zwischen Lancia, Abarth und Pininfarina und wird aufgrund seiner noch berühmteren Geschwister oftmals vergessen.

Zoom Der Teaser zeigt deutlich den in die hintere Haube integrierten Heckspoiler beim EVO37.



Dabei konnte der Lancia Rally 037 1983 sogar die Rallye-Konstrukteursweltmeisterschaft als letztes Auto ohne Allradantrieb gewinnen. Am Steuer saß damals kein Geringerer als Walter Röhrl, der sich im selben Jahr immerhin Platz zwei in der Fahrerweltmeisterschaft sichern konnte. Angetrieben wurde der Rally 037 von einem Zweiliter-Vierzylinder (Lampredi-Vierzylinder), der dank Kompressor 310 PS leistete. Doch die Leistung war nicht das eigentliche Geheimnis des 037: Neben einer sehr guten Gewichtsverteilung lag der Schlüssel zum Erfolg vor allem in der Wartungsfreundlichkeit. Alle wichtigen Bauteile wurden damals lediglich mit Schrauben in zwei verschiedenen Größen befestigt.

Hinweis Gebrauchte Lancia-Modelle mit Garantie Zu den Angeboten Pfeil

Homologationsbedingt gab es auch eine Straßenversion. Die heißt passenderweise Rally 037 Stradale und setzt auf den gleichen Vierzylindermotor mit leicht entschärften 205 PS bei 7000 U/min. Insgesamt wurden 257 Exemplare des 037 gebaut, wovon rund 200 auf die Straßenversion entfallen.

Restomod als Hommage an den Lancia Rally 037



Kimera Automobili dem Rally 037. Damit die Hommage an die Rallye-Legende gelingt, hat Kimera Ingenieure an Bord geholt, die in den 80er-Jahren am Original mitgewirkt haben. Besonders wichtig ist dem Unternehmen, das legendäre Design gekonnt in die Neuzeit zu holen. Mit dem andauernden Boom im Rücken hat sich Kimera Automobili-Gründer Luca Betti dazu entschieden, ins Restomod-Business einzusteigen. Und da mit dem Delta Futurista von Automobili Amos und dem New Stratos von Manifattura Automobili Torino bereits Neuauflagen des Lancia Delta und des Stratos existieren, widmet sich. Damit die Hommage an die Rallye-Legende gelingt, hat Kimera Ingenieure an Bord geholt, die in den 80er-Jahren am Original mitgewirkt haben. Besonders wichtig ist dem Unternehmen, das

Zoom Um den Mittelmotor mit ausreichend Luft zu versorgen, sind große Kühlluftöffnungen nötig.



Leider hat Kimera Automobili aktuell nur Teaserbilder zum Projekt EVO37 veröffentlicht, doch die sehen bereits mehr als vielversprechend aus. Charakteristische Designmerkmale wie die ausgestellten Kotflügel und der in die Karosserie integrierte Heckspoiler sind schon zu erkennen. Zudem wird Kimera standesgemäß an den Klapphauben des 037 festhalten.

550 PS bei nur 950 Kilo Gewicht



Besonders interessant ist der Antrieb: Um möglichst dicht am Original zu bleiben, soll auch der EVO37 von einem Zweiliter-Vierzylinder befeuert werden. Der soll durch Kompressor- und Turboaufladung beeindruckende 550 PS leisten, die den durch den großflächigen Einsatz von Carbon nur 950 Kilo leichten Sportwagen brutal beschleunigen dürften. Die Kunden haben dabei die Wahl zwischen einer klassischen Handschaltung und einem sequentiellen Getriebe. Alle 37 geplanten Kimera Automobili EVO37 setzen auf Hinterradantrieb. Zu einem späteren Zeitpunkt hat Kimera vor eine weitere Kleinserie von nur zehn Exemplaren mit dem Integrale genannten Allradantrieb aufzulegen. Die Preise für das normale Modell starten bei etwa 500.000 Euro, womit die Neuauflage immer noch etwas günstiger ist als das Original. Denn der Lancia Rally 037 hat in den letzten Jahren einen enormen Wertanstieg erfahren. Während es Anfang der 2010er-Jahre noch Exemplare für rund 200.000 Euro gab, sind die Preise inzwischen längst auf deutlich über 500.000 Euro angestiegen. Offiziell enthüllt wird der EVO37 am 22. Mai 2021.