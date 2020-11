Land Rover Discovery 3 und 4: Gebrauchtwagen-Test

A

Technik Allradantrieb permanent über autom. sperrendes Zentraldiff. Kraftverteilung v:h 50:50 Traktionshilfen el. Schlupfreg. durch Bremseingr. v+h; Sperre h Geländeuntersetzung 2,93:1 Aufbauweise mittragende Stahlblechkarosserie auf Rahmen Länge/Breite/Höhe 4835/1915/1887 mm Bodenfreiheit 130-225 mm (Luftfederung) Tankinhalt 82 l Anhängelast gebr./ungebr. 3500/750 kg Kofferraumvolumen 543-2558 l

lle wollen immer in die Mitte – Politiker, Models, aber auch Automodelle. So auch der Land Rover Discovery . 1989 von Land Rover zwischen dem rustikalen Defender und dem mondänen Range Rover platziert, machte er Karriere als Everybody's Darling:und auch für mittlere Geldbeutel. Doch. Die Wende kam erst 2004, alsunter-Regie (2000 bis 2008) denpräsentierte: komplett neue Bauweise mit Einzelradaufhängungen und Stahlblechkarosserie, unbeladen bereits 2,7 Tonnen schwer und deshalb nur mit großen Motoren ab sechs Zylindern und ab 190 PS lieferbar.Aber das Entscheidende war die völlig neue Produktionsweise im englischen Werk in Solihull: mehr Roboter, weniger launische Fließband-Worker. Folge: ein regen- und weitgehend öldichter, wenngleich noch immer nicht auf Japaner-Niveau.