Nach vier Jahren auf dem Markt bringt Land Rover einen neuen Discovery Sport. Die wichtigste Neuerung ist von außen nicht sichtbar. Der Discovery Sport steht jetzt auf der PTA-Plattform (Premium Transversale Architecture), die auch Hybridantriebe ermöglicht. Außerdem soll sie 13 Prozent steifer als die Vorgänger-Plattform sein und damit Geräusche und Vibrationen reduzieren, aber auch die Passagiere bei einem Unfall besser schützen. Zu den äußerlich sichtbaren Neuerungen zählen Scheinwerfer und Heckleuchten mit LED-Signatur sowie leicht veränderte Schürzen.

Neue Technik im Innenraum

Im Innenraum hat Land Rover vor allem die Technik auf den neusten Stand gebracht. Auch im Discovery Sport kommt nun das aktuelle Infotainment der Marke mit zwei HD-Touchscreens zum Einsatz. Außerdem gibt es jetzt einen digitalen Rückspiegel, der sich auf Knopfdruck in einen Bildschirm verwandelt und das Bild zweier über dem Heckfenster montierten, nach hinten gerichteten Kameras zeigt. Zudem bietet Land Rover die aus anderen Modellen bekannte, durchsichtige Motorhaube an. Auch hier liefern Kameras das Bild. In diesem Fall handelt es sich dabei um eine 180-Grad-Sicht unter den Vorderwagen. Den Discovery Sport gibt es mit bis zu sieben Sitzen. Bei der Neuauflage wurden diese neugestaltet und bieten dank verschiebbarer und klappbarer zweiter Reihe bis zu 24 mögliche Anordnungen. In der Mittelkonsole können jetzt außerdem Smartphones induktiv geladen werden, dank 4G-Hotspot und USB-Buchsen sowie 12-Volt-Anschlüssen zum Laden in allen Sitzreihen können die Passagiere während der Fahrt online sein.

Mildhybrid unterstützt alle Benziner und Diesel