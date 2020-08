E

in Mann in Burg auf Fehmarn (Schleswig-Holstein) hörte auf einem Parkplatz Babygeschrei. Er entdeckte das Kind allein in einem Auto, das im Halbschatten geparkt war – bei 30 Grad Lufttemperatur.Kurze Zeit später kam der Fahrzeugbesitzer zurück – und beschwerte sich über den Glasbruch. Der herbeigerufenen Polizei erklärte er, "dass er und seine Familie sich auf dem Parkplatz ein wenig die Beine vertreten und die Sanitäreinrichtungen aufgesucht hätten", protokollierten die Beamten.Darf man einem eingeschlossenen Kind in Sommerhitze helfen, indem man die Scheibe einschlägt oder das Auto anderweitig aufbricht? "Ja!", sagt der Rechtsanwalt Uwe Lenhart aus Frankfurt.Kor­rektes Verhalten eines Nothelfers: Kind aus dem Auto befreien, in den Schatten bringen, mit Was­ser oder feuchten Tüchern ver­sorgen, den Notarzt rufen.