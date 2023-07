Das Platzangebot geht in Ordnung, der RX fühlt sich großzügig an. Vorn gibt es angenehme, gut ausgeformte Sitze und im Fond eine bequeme Sitzbank mit elektrisch verstellbarer Lehnenneigung (Aufpreis).

Panorama-Glasdach kostet vier Zentimeter

Das Fahrer-Display lässt sich konfigurieren, kommt mit vielen Infos in farbenfroher Grafik, nicht so toll funktionieren der 14-Zoll-Touchscreen mit seinen verschachtelten Menüs, und auch die extrem nervösen Sensor-Flächen am Lenkrad zur Einstellung diverser Funktionen nerven.

Die Stärke des Lexus liegt in stilvollem Design und sorgfältiger, detailverliebter Verarbeitung. Hochwertiges Material, sauber gezogene Nähte, Ambientebeleuchtung in 64 Farben, ein digitaler Rückspiegel mit integrierter Rückfahrkamera, alles piekfein gemacht.

Ab 160 km/h wird es zäh



Im Test schaffte der Lexus den Sprint von 0 auf 100 in 6,1 Sekunden, maximal rennt er 210 km/h. Bis 160 km/h schiebt er stramm an, darüber wird es zäh. Der Benziner läuft ruhig, nur unter hoher Last dann angestrengt, insgesamt bleibt es aber stets leise an Bord. Die Automatik schaltet schnell und unauffällig – und eben nicht so verzögert wie das sonst bei den Toyota-/Lexus-Hybriden meist übliche CVT-Getriebe. Doch jetzt die schlechte Nachricht: Im Test verbrauchte der Lexus 10,4 Liter – eindeutig zu viel.