Dieses Auto-Tattoo hat umgerechnet 130.250 Euro gekostet. Immerhin kam auch Blattgold zum Einsatz.



Vom ersten Entwurf bis zum fertig gestalteten SUV dauerte es sechs Monate. Das Tätowieren mit dem Dremel war in fünf Achtstunden-Tagen getan. Wer jetzt darüber nachdenkt, seinem Auto auch ein Tattoo zu verpassen, sollte ausreichend Geld übrig haben: Lexus will das tätowierte SUV zwar nicht verkaufen, gibt aber an, dass daskosten würde! Und diese Kosten betreffen tatsächlich nur das Tattoo, den Lexus UX müsste man sich für mindestens 24.350 Euro dazukaufen ( Ersparnis bei carwow.de bis zu 5580 Euro ).