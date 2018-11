Wer’s lauschig mag, erweitert hinten die Liegefläche. Fürs Hubbett gibt’s sogar eine Leiter.

Seine Größe sieht man dem T 672 G mit Einzelbetten im Heck erst auf den zweiten Blick an, denn Design und Farbgebung kaschieren das Volu­men geschickt. Innen gibt er sich kon­servativ, vor allem in Kombination mit braunen Pepita-Sitzbezügen in der weich gepolsterten Dinette. Doch keine Bange: Wen die „ Terra Brown“ genannten Pols­terstoffe mit den braunen und beigen Vertäfelungen zu sehr an das Wohnzim­mer der eigenen Kindheit erinnern, der kann aufpreisfrei zwischen fünf weiteren Farbmustern wählen.