Kurz vor Pescadero, wo Amerika aufhört und der Pazifik beginnt, ist endgültig Schluss mit Zurückhaltung. "Holy Fuck!", das ist alles, was ich noch rausbringe. Voller Verzückung. Der Wagen hört einfach nicht auf zu beschleunigen. Die Straße vor mir wird immer schmaler, das Meer rechts ein blauer Fleck, die kommende Kurve eine Verheißung.

Ein Blick auf die Geschwindigkeitsanzeige. Jetzt bitte keine Highway Patrol. Eben noch knapp 70 km/h, ein kurzes Zucken meines rechten Fußes, plötzlich gut 200. In was? Fünf Sekunden?

Mein Leben zieht an mir vorbei wie der Highway 1 am Fenster meines Wagens. Mein Autofahrerleben. 35 Jahre, 25 davon beruflich. Hunderte von Modellen, sehr schnelle, sehr schöne, ganz viele elektrisch, einige faszinierend.

Zoom Pures Autofahrerglück: Hauke Schrieber hat am Steuer des Lucid Air Dream Edition Performance die Fahrt seines Lebens.



Und jetzt das: Lucid Air Dream Edition Performance. Fünf Worte für ein Halleluja. Die Fahrt meines Lebens. Sie führt vom Firmensitz von Lucid Motors in Newark, Kalifornien, über das Silicon Valley, auf dem Pacific Coast Highway und über die gewundene, hügelige Landstraße 9 durch den Wald zurück. 263 Kilometer pures Autofahrerglück – in fast jedem Auto.

Der 118-kWh-Akku ist gut für 721 Kilometer



In diesem aber ganz besonders. Ein E-Motor pro Achse, zusammen 1111 PS . Ein Antrieb wie ein kleines Wunder: kompakt, leicht und vor allem ultraeffizient. Die Energie in dem 118 kWh großen Akku reicht für bis zu 721 Kilometer (nach strenger US-Berechnung EPA).

Hätte ich statt der 21-Zoll-Räder die 19er drauf – es wären 753 Kilometer. Und in der "Air"-Version mit etwas weniger Leistung sind es sogar 832 Kilometer Reichweite. "Die Studie Mercedes EQXX gibt es nur wegen uns", sagt mir Lucid-Boss Peter Rawlinson, bevor ich einsteige.

Zoom Noch nicht perfekt: Die fette Ziernaht des Cockpits spiegelt sich in der Scheibe, die Windgeräusche sind durchaus laut.



Lucid – das sind vor allem vier Männer. Der Brite Peter Rawlinson, Boss und Technikchef, gilt als Vater des Tesla Model S . Designchef Derek Jenkins zeichnete einst den Mazda MX-5 . Der deutsche Chefingenieur Eric Bach lernte sein Handwerk bei VW. Und Produktionschef Peter Hochholdinger kam ebenfalls von Tesla.

Finanziert wird Lucid vor allem vom saudi-arabischen Staatsfond. Die Saudis orderten gerade 100.000 Air. Mir genügt heute dieser eine.

Bei 169.000 US-Dollar fängt der Spaß an



Ich sitze vor einem leicht gebogenen 34-Zoll-Instrument unter einem riesigen Glasdach und fahre die Brücke über die Bucht von San Francisco. Ich vernehme laute Windgeräusche an der A-Säule und denke: 169.000 Dollar?

Zoom Sparsamer Elektro-Supersportler: Bei 200 km/h steigt der Verbrauch des Lucid Air Dream Edition Performance auf gerade mal 30 kWh.



Außerdem spiegelt sich die fette Ziernaht hinter dem Cockpit in der Windschutzscheibe . Aber der Verbrauch (im Display angegeben in Kilometer pro kWh) ist beeindruckend. Umgerechnet 14,3 kWh/100 km.

Die Beschleunigung ist gewaltig und unangestrengt



Die Lenkung gibt noch etwas wenig Rückmeldung, doch das ändert sich, als ich den Fahrmodus "Smooth" verlasse und in "Swift" schalte. Plötzlich wird die Fünf-Meter-Limousine agil wie ein Sportwagen . Vor allem bei der Beschleunigung von 80 km/h an aufwärts bleibt mir schon jetzt die Spucke weg.

Ich frage mich: Was passiert, wenn ich auf "Sprint" stelle? Diese Fahrstufe, die die vollen 1111 PS freigibt, muss ich erst am Touchscreen bestätigen. Was ich dann erlebe, ist eine Kraft, die anders ist als im Porsche oder Bugatti: gewaltig, aber unangestrengt, lässig. Und der Verbrauch steigt bei Tempo 200 auf gerade mal knapp 30 kWh. Was für eine Air-fahrung!

Fahrzeugdaten Modell Lucid Air Dream Edition Performance Pfeil Pfeil Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Leergewicht Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Akkukapazität Abzweigung Abzweigung Reichweite Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung 2 E-Motoren, Allrad 817 kW (1111 PS) 4975/2198/1410 mm 2375 kg < 3,0 s 118 kWh bis 753 km 169.000 US-Dollar (netto)



Ich kann den Lucid fahren wie einen echten Sportwagen und hinter der nächsten Kurve rollen lassen wie eine Luxuslimousine . Auf der Landstraße im Swift-Mode wird der Air gefühlt kürzer und leichter. Springt um die engen Kurven wie ein Roadster, beschleunigt heraus wie ein Supersportwagen . Die Ankündigung, es könnte irgendwann theoretisch auch eine Air-Version mit drei Motoren geben, macht mir doch etwas Angst.

Zoom Kurze Pause für Auto und Redakteur. Beim "Auftanken", könnte der Lucid Air jetzt 480 km in 20 Minuten nachladen.





Geladen werden kann mit über 300 kW



Pause in Pescadero. Für ein Foto lade ich kurz nach, aber der Akku ist noch fast voll. Die Ladeleistung des Air ist gewaltig: im Idealfall über 300 kW. Das 924-Volt-Bordnetz sorgt dafür, dass der Air in 20 Minuten Strom für 480 Kilometer aufnehmen könnte. Auch ein bidirektionales Laden funktioniert. Kein Wunder also, dass Eric Bach den Onboard-Charger "Wunderbox" getauft hat.

In Pescadero treffe ich in einem Café einen Mann namens David Beswick. Er kann gar nicht glauben, einen Lucid in freier Wildbahn zu sehen. Wenige Hundert sind bislang verkauft; auch das Lucid-Werk in Arizona leidet unter der Chipmangel, Pandemie, Krieg.

"Ich habe ihn schon bestellt, er wird meinen Volvo ablösen", sagt der große, kräftige David, der trotzdem Platz ohne Ende im Air hat. Audi-A6-Maße, aber A8-L-Platz, so bemessen sie das bei Lucid. Dazu das Fahrassistenzsystem "Dream Drive Pro" mit Lidar, Radar, Kamera, insgesamt 32 Systeme.

Noch 2022 startet Lucid Motors in Deutschland



"Heute fordern wir Mercedes heraus", so Peter Rawlinson nach meiner Rückkehr. "Aber ab 2025, wenn wir nach dem SUV Gravity auch unsere viel günstigere Mittelklasse-Limousine fertig haben, dann werden wir Tesla angreifen."

Auch in Deutschland. Noch in diesem Jahr kommt Lucid Motors zu uns. Gerade hat in München der erste Showroom eröffnet. Die Fahrt meines Lebens, sie bekommt eine Fortsetzung.