Lucid Gravity

Das Design erinnert an Modelle wie den Cadillac Escalade . Leistung (rund 820 PS) und Reichweite (bis 840 km) dürfte sich an dem Air orientieren. Der Gravity kommt als Fünf-, Sechs- oder Siebensitzer. Die Preise dürften bei rund 100.000 Dollar beginnen.

Schon in diesem Dezember baut Lucid die Basisversion des Air, den "Pure". Das Einstiegsmodell kommt mit Heckantrieb und auf Wunsch auch als Allrad. Die Leistung des Pure gibt Lucid mit 480 PS an; die Reichweite mit bis zu 656 Kilometern. In 15 Minuten kann Strom für 360 Kilometer geladen werden. Der Pure kommt mit Alu- statt Glas-Panoramadach. Der Pure startet bei 87.000 Dollar.