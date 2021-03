Malibu T 430 LE: Wohnmobil-Test

M

anchmal sind es die Cent-Teile, die Nerven, so resümierte Kollege Axel Sülwald vor vier Jahren beim Dauertestabschluss des Malibu T410 . In der gesamten Redaktion kam das Fahrzeug gut an und überzeugte selbst Camping-Einsteiger mit kompakten Abmessungen, komfortablem Fahrverhalten und ordentlich Zuladung. Was aber alle nervte, waren kaputte Verschlüsse und ein zu kurzes Faltplissee im Fahrerhaus. In der Zwischenzeit entwickelte Malibu die Teilintegrierten-Baureihe stetig weiter. Was genau verbessert wurde, zeigt sich in den nächsten zwölf Monaten mit dem neuen Dauertestfahrzeug T 430 LE. Bevor der harte Redaktionsalltag für den Neuzugang beginnt, haben wir ihn erst einmal auf die Teststrecke geschickt.