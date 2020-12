Gebrauchter Bentley Bentayga von Mansory zum Hammer-Preis!

E

Bentley

Gebrauchter Bentayga mit Garantie 259.995 € Bentley Bentayga W12 MANSORY, Benzin 39.000 km 39.000 km 447 kW (608 PS) 447 kW (608 PS) 01/2018 01/2018 Anfragen Bentley Bentayga W12 MANSORY, Benzin + 73333 Gingen / Fils, Autohaus Elite Motors e.K. Zum Inserat Benzin, 13.1 l/100km (komb.) CO2 296 g/km* In Kooperation mit

Bentayga

s gibt die klassischen Gebrauchten , also die für Otto Normalverbraucher erschwinglichen Autos.Das-SUV mit Sechsliter-W12 und 301 km/h Spitze ist schon in der Serienversion kein Kind von Traurigkeit. Zu allem Überflussund es trägt ein Breitbau-Bodykit sowie unzähligeDer gebrauchte Luxusdampfer steht bei "Elite Motors" in Baden-Württemberg zum Verkauf.LautDas Tuning umfasst ein Bodykit mit Schürzen, Schwellern und breiteren Kotflügeln sowie zahllosen Carbon-Teilen. Frontsplitter, Kühlergrillumrandung, Motorhaube, Heckdiffusor, Spoiler und vieles mehrDetails wie Fake-Luftauslässe seitlich der Heckleuchten und Scheinwerferumrandungen – natürlich ebenfalls aus Forged Carbon – verleihen demnoch mehr Eigenständigkeit.