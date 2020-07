V

or 72 Jahren produzierte Soichiro Honda in einer Garage kleine Motörchen für Fahrräder. Mittlerweile ist Honda ein weltweit bekannter Konzern und der größte Motorenhersteller der Welt. Doch nicht nur das: Honda ist auch der weltweit größte Motorradhersteller, der Modelle in allen Klassen und Kategorien anbietet.Aktuell bietet das japanische Unternehmen in Deutschland nur sechs Modelle an, darunter auch den Supersportler NSX sowie den erst seit 2020 erhältlichen vollelektrischen Honda e.