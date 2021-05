Honda Civic 1.5 VTEC: 100.000-Kilometer-Dauertest

H aben wir in der Überschrift tatsächlich Exot geschrieben? Stimmt ja gar nicht! Den Golf sind es erst acht. Trotzdem stehen wir zur Exoten-Bezeichnung. Denn der Honda Civic verkaufte sich im vergangenen Jahr bei uns 1914-mal, dagegen stehen 136.324 Gölfe . Oder anders: 0,3 Prozent aller Kompakten hießen 2020 Civic , beim Golf sind es 22,8. Aber warum nicht mal 'nen Exoten kaufen? aben wir in der Überschrift tatsächlich Exot geschrieben? Stimmt ja gar nicht! Den Honda Civic gibt es seit 1972, also zwei Jahre länger als den VW Golf . Dies hier ist die zehnte Generation, beimsind es erst acht. Trotzdem stehen wir zur Exoten-Bezeichnung. Denn, dagegen stehen 136.324. Oder anders: 0,3 Prozent aller Kompakten hießen 2020, beimsind es 22,8. Aber warum nicht mal 'nen Exoten kaufen?

Erste Kritik gibt es beim Honda Civic für die Dämpfung

Spulen wir zurück auf Anfang. Am 6. November 2018 steuerte ein Honda Civic 1.5-VTEC-Turbo mit 182 PS und CVT-Getriebe unsere Tiefgarage zum Dauertest an, und Testkoordinator Gunnar Heisch, Japan-Versteher und privat im Honda-e unterwegs, hatte gleich was zu sagen: "Über 35.000 Euro – das ist echt eine Stange Geld." Da hat Gunnar recht. Und auch nicht so ganz, denn zum Testwagenpreis von 35.090 Euro stellte uns Honda die Ausstattung "volle Hütte" hin, inklusive Ausparkassistent, Totwinkelwarner, Verstellfahrwerk, Garmin-Navi mit Touch-Monitor und Handy-Anbindung für Android und Apple, Ledersitzen, LED-Licht und 17-Zoll-Alurädern.

Technische Daten: Honda Civic 1.5 VTEC Motor Vierzylinder, Turbo, vorn quer Hubraum 1498 cm3 Leistung 134 kW (182 PS) bei 6000/min max. Drehmoment 220 Nm bei 1700/min Antrieb Vorderradantrieb/CVT-Getriebe Leergewicht 1350 kg Zuladung 470 kg Kofferraum 478–1245 l Höchstgeschwindigkeit 200 km/h Verbrauch 6,7 l S/100 km (WLTP) Abgas CO2 151 g/km Also einmal mit alles, auch scharf, dazu diese wunderschöne Farbe "Brilliant Sporty Blue Metallic", die in Verbindung mit den schwarzen Alus echt was hermacht. Aber wir wollen ja sachlich bleiben. Und kritisch. Bei Kilometerstand 18.907 nahm sich Reifentester und Rennfahrer Dierk Möller den Civic vor. Und notierte ins Fahrtenbuch: "Viel zu kurze Federwege, mieser Fahrkomfort." Mit dieser Meinung stand "Mister Popometer" nicht alleine da. Auch Rennfahrer-Kollege Guido Naumann, der es beruflich eher hart mag, kritisierte im grünen Buch des blauen Honda: "Man kann zwar per Taste die Dämpfung wählen, aber nur von hart bis sehr hart." Und so galt auf langen Dienstreisen das, was Online-Kollege Peter Fischer notierte: "Selbst gute Autobahnen werden zur Buckelpiste."

Jeder findet im Civic die perfekte Sitzposition

Alles voll digital: Drehzahlmesser mittig, Geschwindigkeit in Zahlen. Das Navi ist eher mau. ©Sven Krieger / AUTO BILD Der Civic ist also ein harter Typ, aber sein Bruder heißt ja auch Type R, hat 320 PS und fährt auf der Rennstrecke die Konkurrenz in Grund und Boden. Außerdem hat dieser harte Kerl einen weichen Kern, etwa sein familientaugliches Platzangebot. Mit 4,52 Metern überragt der Civic den aktuellen Golf um 24 Zentimeter, vor allem die Beinfreiheit in Reihe zwei profitiert davon. 2,70 Meter Radstand sind eine Ansage in der Kompaktklasse (Golf: 2,64 m). Auch der Kofferraum kann sich sehen lassen, gehört mit 478 Litern (Golf: 381) zu den schluckfreudigsten seiner Liga, fällt mit einer Maximal­-Nutzung von 1245 Litern aber konzeptbedingt wieder ab. Honda hat aus dem Civic eine echte Schrägheck-­Limo mit nach hinten ansteigender Fensterlinie gemacht, entsprechend begrenzt ist die Rundumsicht. Dass der Civic eine Rückfahrkamera hat, ist da zwar ein gutes Angebot, aber "bitte schickt die mal zum Optiker", schreibt Tester Stefan Novitski, "das Bild ist voll unscharf". Bleiben wir vorne sitzen und fahren mit bei zwei sehr unterschiedlich großen Kollegen. Peter Fischer kratzt an den zwei Metern – und ist begeistert: "Sitzposition schön tief, herrlich! Überhaupt gute Platzverhältnisse." Klassik-­Redaktionsleiter Henning Hinze ist eher kleiner als der Durchschnitt, aber auch zufrieden: "Ich finde in diesem Auto auf Anhieb eine perfekte Sitzposition mit gutem Gefühl hinterm Lenkrad." Kosten Betriebskosten/Garantien (Fixkosten pro Jahr) Haftpflicht (100 %, SF 5)* 302 Euro Vollkasko (300 Euro SB, SF 5)* 808 Euro Teilkasko (150 Euro SB, SF 5)* 413 Euro Kfz-Steuer (Euro 6d-Temp) 118 Euro * aktuelle Typklassen: HPF 14/VK 23/TK 24 Kraftstoffkosten für 101.495 km 8932,88 Liter Super (= 8,8 l/100 km) 12.148,72 Euro Motoröl-Nachfüllbedarf 4,2 Liter 55,61 Euro Inspektionskosten (inklusive Ölwechsel) 15.000 km 207,67 Euro 30.000 km 453,15 Euro 45.000 km 308,60 Euro 60.000 km 500,23 Euro 75.000 km 262,48 Euro 90.000 km 503,17 Euro Reifenkosten (inklusive Montage) 1 Satz Sommerreifen 235/45 R 17 V Michelin Primacy 3 480 Euro 1 Satz Winterreifen 235/45 R 17 W Michelin Pilot Alpin PA4 680 Euro Preise/Wertverlust Testwagenpreis 11/18 (inkl. Extras) 35.090 Euro Aktueller Neupreis (inkl. Extras)* 38.405 Euro Schätzpreis 4/21 12.200 Euro Wertverlust des Testwagens 22.890 Euro * berechnet auf Basis 1.5 VTEC Sport Plus (182 PS) Gesamtkosten für 2 Jahre auf 101.495 km 16.439,63 Euro Kosten pro km 0,16 Euro Kosten pro km mit Wertverlust 0,39 Euro

Ärgerlich: Kurz vor Schluss gibt's Punktabzug

Ein winziges Loch im Klimakondensator killt die Klimaanlage – und beschert drei Strafpunkte. ©AUTO BILD Ein gutes Gefühl hatten wir auch immer, wenn wir den Civic zu Honda Petrick in Hamburg fuhren, dem ältesten Honda-­Händler Deutschlands. Grob gesagt etwa alle 15.000 Kilometer hatte der blaue Blitz Sehnsucht nach Petrick, dann standen Durchsichten mit Ölwechsel auf dem Plan und auf der Rechnung Beträge zwischen 207,67 und 308,60 Euro. Bei Kilometerstand 32.789 und 62.698 tauschte die Werkstatt auch das Getriebeöl, dann fiel die Rechnung mit 453,15 und 500,23 Euro höher aus. Apropos Werkstatt: Fast dachten wir, dass es mit Öl- und Bremsklötze­-Wechsel rundum für 399,17 Euro bei der vierten Wartung getan sei, reife Vorstellung also für den Unkaputtbaren. Aber dann fuhr Dauertest-­Urgestein Manni Klangwald kurz vor der Rente noch mal den Civic, und ausgerechnet in den beiden einzigen Hamburger Hitze­-Wochen streikte die Klimaanlage. Die Petrick­-Männer fanden den Ursprung für den nun wehenden schwülen Tropenwind: ein winziges Loch im Klimakondensator. Macht bei Kilometerstand 81.927 exakt 760,15 Euro und drei Strafpunkte wegen zusätzlichen kurzen Werkstattaufenthalts, ach, wie ärgerlich! Zum Angebot Neuwagen: Honda Civic mit Rabatt bei carwow.de

In den Hohlräumen lauert der Rost

Gar nicht schön! Mit Korrosion in Hohlräumen hat keiner gerechnet. ©DEKRA Jetzt ist das Auto nach 104.264 gefahrenen Kilometern zerlegt in seine Einzelteile, und wir ziehen Bilanz. Erstens hat es konzeptbedingte Schwächen wie das harte Fahrwerk, die schlechte Rundumsicht, die umständliche Multimedia­-Einheit, bei der wir raten, besser gleich das Smartphone anzustöpseln und sich per Google Maps leiten zu lassen. Es gibt aber auch erfreuliche Zutaten: Die stufenlose Automatik ist im Stop­-and-­go-Verkehr eine Wohltat, fährt ohne Ruckeln an, selbst bei höheren Geschwindigkeiten geht das Drehzahlniveau in Ordnung. Aber Sie wollten ja wissen, warum der Exot Mini­-Makel hat. Da lassen wir den DEKRA-­Ingenieur zu Wort kommen, denn Marcus Constantin hat mit seinem Endoskop Entdeckungen gemacht, die wir so gar nicht mögen: Rost! Nix Schlimmes, noch nicht, aber Korrosion in den Hohlräumen nach zweieinhalb Jahren darf nicht sein. Oder anders: Ohne die vier Minuspunkte wär 'ne 1 drin gewesen. Honda Civic 1.5 VTEC im Dauertest zur Galerie Fazit: Reife Leistung! Aber wir hatten vom Honda Civic auch nichts anderes erwartet. Viel Platz und feine Motor­-Getriebe-­Kombi treffen auf hartes Fahrwerk und schlechte Übersicht. Mit dem Multimedia­-System könnten wir leben, mit dem Rost nicht. Messwerte Bei Testbeginn Bei Testende Beschleunigung 0–50 km/h 2,9 s 2,7 s 0–100/-130 km/h 7,4/12,0 s 7,2/11,7 s 0–160 km/h 19,2 s 18,8 s Zwischenspurt 60–100 km/h 3,8 s 3,8 s 80–120 km/h 5,2 s 5,1 s Bremsweg aus 100 km/h kalt 34,2 m 33,9 m aus 100 km/h warm 33,7 m 33,5 m Innengeräusch bei 50 km/h 59 dB(A) 59 dB(A) bei 100 km/h 67 dB(A) 67 dB(A) bei 130 km/h 71 dB(A) 71 dB(A) Testverbrauch – CO2 7,9 l S - 187 g/km 6,4 l S - 152 g/km Wertung: Honda Civic Fehlerpunkte max. Zuverlässigkeit Liegenbleiber 0 x 15 0 Motor-/Getriebeschaden 0 x 15 0 Defekte Antriebs-/Funktionsteile 0 x 5 0 Zusätzlicher kurzer Werkstattbesuch 1 x 3 3 Zusätzlicher mehrtägiger Werkstattaufenthalt 0 x 5 0 Defekte und Sonderarbeiten (Radio/Navi/Flüssigkeiten etc.) 0 x 2 0 Defekte Kleinteile (Lampen etc.) 0 x 1 0 Langzeitqualität (aus Demontage) Karosserie (Konservierung, Lack, Teppiche, Verkleidungen) 0–5 4 Motor (Leistung, Dichtigkeit, Ablagerungen, Laufspuren) 0–5 1 Getriebe (Dichtigkeit, Abrieb, Zustand, Kupplung) 0–5 0 Abgasanlage (Zustand, Kat, Aufhängung, Abschirmbleche) 0–5 1 Fahrwerk (Achsen, Federung, Lenkung, Befestigung) 0–5 0 Elektrik (Kabel, Stecker, Steuergeräte, Sicherungen) 0–5 0 Alltagswertung /Fahren Ergibt sich aus den Eintragungen im Fahrtenbuch 0–10 3 Gesamtpunkte 12 Note: 2+ 0 Punkte: 1+; 1–4 Punkte: 1; 5–8 Punkte: 1-; 9–12 Punkte: 2+; 13–16 Punkte: 2; 17–20 Punkte: 2-; 21–24 Punkte: 3+; 25–28 Punkte: 3; 29–32 Pun