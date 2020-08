So muss ein Motor aussehen: Der 3,8-Liter-V8-Biturbo leistet 580 PS und 730 Nm.

# Kühlboxen im Test 1. AmazonBasics Kühlbox Preis*: 58,99 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert 2. Campingaz Powerbox Preis*: 64,66 Euro Testurteil: empfehlenswert 3. Severin KB 2923 Preis*: 79,00 Euro Testurteil: empfehlenswert 4. First Austria Kühlbox Preis*: 49,99 Euro Testurteil: empfehlenswert 4. Dometic Tropicool Preis*: 212,00 Euro Testurteil: empfehlenswert 6. Dometic Coolfun Preis*: 73,89 Euro Testurteil: empfehlenswert 7. Berger Kühlbox Preis*: 79,99 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert 8. Xcase Elektrokühlbox Preis*: 83,50 Euro Testurteil: bedingt empfehlenswert *Preise: Stand 11.10.2019 *Preise: Stand 11.10.2019

580 PS und ein maximales Drehmoment von 730 Nm, das schon bei 2250 U/min anliegt, sind eine Ansage. So brauchen sich die Maserati-Modelle nicht vor der Konkurrenz von BMW M oder Mercedes-AMG verstecken. Den Sprint auf 100 km/h erledigt der neue Ghibli Trofeo in 4,3 Sekunden (Quattroporte Trofeo in 4,5 Sekunden), was auch an der Launch Control liegt, die im neuen Fahrmodus Corsa enthalten ist. Anders als bei der Konkurrenz gibt die Achtgang-Automatik von ZF die volle Power ausschließlich an die Hinterräder ab, was auch erklärt, warum die stärkeren E 63 S und M5 noch schneller beschleunigen.Maserati schreibt sogar den schnellsten Serienmodellen der Marke, doch genau genommen war der 2004 präsentierte, und auf 50 Exemplare limitierte Supersportwagen MC12 mit 345 km/h noch schneller.