Vorstellung und Design: Eigenständige Optik im kleinen Levante-Bruder



Die Leuchten und der dreidimensionale Grill sind klar vom MC20 inspiriert, der Rest der Formgebung des neuen Maserati Grecale muss sich deutlich der Funktion anpassen. Ein SUV kann nun mal nicht so dynamisch daherkommen wie ein Sportwagen – sonst wäre es ja kein SUV.

Das Dilemma für Chefdesigner Klaus Busse ist also klar: Praxistauglich und dennoch schnittig muss der Grecale sein. Und das ist gelungen. Spötter sagen zwar: Ford Puma an der Front, ein bisschen Jaguar am Heck – wir sagen: Schämt euch! Dafür, dass der Grecale auf Stellantis' Giorgio-Plattform aufbaut (auf ihr steht auch der Alfa Stelvio ), ist sein Look sehr eigenständig geraten.

Zoom Baukasten: Der Maserati Grecale teilt sich zwar die Plattform mit dem Alfa Stelvio, er kommt aber sehr eigenständig daher.



Am Heck soll die Leuchtengrafik an den ikonischen 3200 GT erinnern. Hätte es nicht in der Pressemeldung gestanden, wir wären nicht draufgekommen. Carbondiffusor und Vierrohranlage verbreiten weiteren Sportsgeist, an der Front geht die Haube für ein SUV sportlich flach nach unten.



Motoren und Preis: Grecale startet bei gut 71.000 Euro



Den Einstiegs-Motor macht ein Zweiliter-Reihenvierzylinder, der in den Modellen Grecale GT und Grecale Modena verbaut ist. In der unteren Ausbaustufe leistet das turboaufgeladene Aggregat. Maximal 450 Nm Drehmoment reißen hier über eine Achtstufen-Automatik an allen vier Rädern. Der Basispreis des GT liegt bei 71.519 Euro, wer die etwas stärkere Modena-Ausführung haben möchte, muss mindestens 81.991 Euro aus dem Portemonnaie zaubern.

Fahrzeugdaten Modell Maserati Grecale GT Maserati Grecale Modena Maserati Grecale Trofeo Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Verbrauch (WLTP) Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung 0-200 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung R4, Turbo, vorn längs 1995 cm³ 221 kW (300 PS) bei 5750/min 450 Nm bei 2000-4000/min Allrad, Achtstufenautomatik 4846/1948/1670 mm 8,7-9,2 Liter 198-208 g/km 5,6 s 23,7 s 240 km/h ab 71.519 Euro R4, Turbo, vorn längs 1995 cm³ 243 kW (330 PS) bei 5750/min 450 Nm bei 2000-5000/min Allrad, Achtstufenautomatik 4847/1979/1667 mm 8,8-9,3 Liter 199-210 g/km 5,3 s 21,9 s 240 km/h ab 81.991 Euro V6, Biturbo, vorn längs 3000 cm³ 390 kW (530 PS) bei 6500/min 620 Nm bei 3000-5500/min Allrad, Achtstufenautomatik 4859/1979/1659 mm 11,2 Liter 254 g/km 3,8 s 13,8 s 285 km/h ab 111.003 Euro



Unter der Haube der Top-Motorisierung Trofeo steckt ein Dreiliter-V6 mit Twinturbo-Aufladung und innovativer Vorkammerzündung aus der Fomel 1. Wer die Berichterstattung zum MC20 verfolgt hat, denkt spätestens jetzt: Nettuno-V6 – und liegt damit falsch. Zwar nutzt der Motor im Grecale viele Details des Highend-Triebwerks – Bohrung und Hub etwa sind identisch –, er hat aber keine motorsportliche Trockensumpfschmierung.

Zoom Pulsbeschleuniger: Der Biturbo-V6 im Grecale-Bug mobilisiert 580 PS und sorgt für sehr ordentliche Fahrleistungen.





Dafür verfügt er über eine Zylinderabschaltung, mit der im Teillastbereich die rechte Bank stillgelegt werden kann. Nötig hierfür war aber ein anderer Ölkreislauf – die Grundzutaten vom Nettuno sind aber natürlich vorhanden. Das alles hat auch seinen Preis: Der Trofeo startet bei 111.003 Euro.

Unter vier Sekunden auf 100 im Grecale Trofeo



Und aus denen backt Maserati einen schmackhaften 530-PS-Block zusammen, der den Trofeo in 3,8 Sekunden auf 100 schnalzen soll und für bis zu 285 km/h sorgt. Fahrwerksseitig setzt der Trofeo serienmäßig auf eine variable Luftfederung mit Wankstabilisierung. In den kleinen Modellen GT (300 PS , R4-Mildhybrid) und Modena (330 PS, R4-Mildhybrid) ist diese optional. Je nach Fahrmodus lässt sich die Bodenfreiheit um bis zu zehn Zentimeter variieren – plus 60 Millimeter vom Normalzustand im Offroad-Modus, minus 40 Millimeter im Corsa-Setting.

Zoom Das passt: hochmodernes Interieur mit drei Bildschirmen. An der Verarbeitung gibt es so gar nichts auszusetzen.





Innenraum: Die Verarbeitung des Trofeo ist erstaunlich solide



Innen verführt uns der Trofeo mit schlichter Eleganz und erstaunlich solider Verarbeitung. Die Bedienung erfolgt über große Touchflächen, das Zentraldisplay misst 12,3 Zoll in der Diagonale, darunter sitzt noch ein zweiter Bildschirm mit 8,8 Zoll. Neben Touch ist Sprachsteuerung ein großer Faktor – und hier kommt die nun digitale Zentraluhr ins Spiel, die auf Knopfdruck zum persönlichen Assistenten wird.

Fahren: Erste Spritztour im scharfen Grecale Trofeo (Update!)

SUV zur ersten Fahrt ausführen. Zunächst fällt auf, welch immense Fortschritte Maserati bei der Innenraum-Qualität und Verarbeitung gemacht hat. Kein Vergleich zum ersten AUTO BILD durfte sich bereits hinters Steuer des 530 PS starken Grecale Trofeo schwingen und daszur ersten Fahrt ausführen. Zunächst fällt auf, welch immense Fortschritte Maserati bei der Innenraum-Qualität und Verarbeitung gemacht hat. Kein Vergleich zum ersten Ghibli vor acht Jahren. Nichts knarzt, Materialauswahl und Verarbeitungsgüte sind auf höchstem Niveau.

Zoom Von 0 auf 100 in nur 3,8 Sekunden, 285 km/h Spitze: Das verspricht der Maserati Grecale Trofeo.



SUV richtig modern – viele Funktionen werden über Touch- oder Sprachbedienung eingegeben. Unter dem 12,3-Zoll-Hauptdisplay sitzt noch ein weiterer 8,8 Zoll großer Bildschirm, über den die Zudem ist dasrichtig modern – viele Funktionen werden über Touch- oder Sprachbedienung eingegeben. Unter dem 12,3-Zoll-Hauptdisplay sitzt noch ein weiterer 8,8 Zoll großer Bildschirm, über den die Klimaanlage bedient wird.

Holprige Straßen sind der Feind des Grecale