eide in feinem Magmarot, als Sports-Line und auf großen Alurädern – wer davorsteht, könnte die beiden Mazda leicht verwechseln. Bis zu dem Moment, wenn man im CX-3 hinten einsteigt. Puh, ist das eng hier, der fühlt sich schmerzhaft nach Kleinwagen an. Auf der Rückbank kriegen Knie und Kopf zu spüren, wo der Japaner den Raum für die lange Haube und das flache Dach einspart.

Lange Haube, abfallende Dachlinie: Der CX-3 trägt ein sportliches Blechkleid – und ist hinten echt eng.

Sieht hübsch aus, wie ein modisches SUV-Coupé . Wer sagt denn, dass Hochbeiner auftreten müssen wie geschrumpfte Geländewagen? Mazda macht's halt anders. Auch vorne umschließt der CX-3 den Fahrer fast sportlich, rückt den Drehzahlmesser in die Mitte und lockt die Hand mit dem exakt geführten Schalthebel. Der 2,0-Liter klingt rau, zieht aber gleichmäßig und deutlich flotter als im großen Bruder. Erst beim kurzen Zwischenspurt fehlt dem Saugmotor der Turbo-Bums, dann heißt es runterschalten, was ebenso auf den Spritverbrauch geht wie der große Hubraum. Auch das eher straffe Fahrwerk nimmt man am besten sportlich. Tipp: Etwas mehr Komfort bringt die günstigere "Center-Line" mit ihren sanfter abrollenden 16-Zoll-Rädern.