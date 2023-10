Tradition verpflichtet, würden sie bei Mazda vielleicht sagen. Letzter Sportwagen-Vertreter mit Wankelmotor war ab 2003 der viersitzige Sportwagen RX-8 . Bis 2012 hielt Mazda am Konzept fest, wobei der Verkauf in Deutschland schon im Juni 2011 endete. Die strengere Euro-5-Abgasnorm erfüllte der ungewöhnliche Verbrenner nicht.

Nun, gut zwölf Jahre später, feiert der Rotationskolbenmotor sein Comeback. Und das nicht etwa in einem neuen Sportwagen, sondern im 4,40 Meter langen Crossover MX-30. Der Clou: Der Verbrenner liefert seine Kraft nicht an die Räder, sondern erzeugt über einen Generator Strom für einen E-Motor.

680 Kilometer: Die Reichweite ist kein Problem im R-EV

Vorteil: Bei gleich gebliebener Ladeleistung (11 kW AC-Laden, 36 kW DC-Laden) lädt der R-EV in 50 bzw. 25 Minuten auf 80 Prozent. Die Gesamtreichweite gibt Mazda mit ungefähr 680 Kilometern an – davon 85 km rein elektrisch, der Rest kommt über den Verbrenner zustande.

Diese Angabe können wir nach der ersten Testfahrt ungefähr bestätigen. Ungefähr, da wir im "Normal"-Modus öfter mal über Kickdown-Befehle den Wankel in Aktion gebracht haben. Insofern waren wir nicht ganz rein elektrisch unterwegs. 70 Kilometer trauen wir dem MX-30 aber zu. Die Rekuperation ist über Paddles hinterm Lenkrad in mehreren Stufen einstellbar. Einen One-Paddle-Drive gibt es nicht.

Der Wankelmotor ist deutlich hör- und spürbar



Jetzt aber zum wirklich spannenden Part: Wie fühlt sich der Antrieb an? Und das überrascht dann doch. Der Wankel läuft – wenn aktiv – deutlich hörbar, klingt metallisch-mechanisch, vibriert auch leicht. Unter Volllast passiert das alles sogar auf einem recht hohen Geräuschniveau. Dabei läuft der Verbrenner deutlich hörbar auf mehreren Drehzahlstufen, die Zahl der Motorumdrehungen erhöht sich also nicht genau linear zum gefahrenen Tempo. Seine vollen 75 PS zur Stromerzeugung stellt der Verbrenner konzepttypisch spät bei 9000 Umdrehungen bereit.

Neben dem "Normal"-Modus gibt es noch den " EV "-Modus und den "Charge"-Modus. In Normal fährt der MX-30 so lange wie möglich rein elektrisch, im Charge-Modus lässt sich ein Ladestand zwischen 20 und 100 Prozent vom Fahrer auswählen, den die Elektronik dann "einfriert".

Die Schwächen des Wankel-Konzepts

Auch öffnen die kleinen Fenster im Heck gar nicht, weder per Hand noch elektrisch. Mit 350 bis 1155 Litern bewegt sich die auch die Größe des Gepäckabteils eher auf Kleinwagenniveau. So richtig gerecht wird der MX-30 seinen immerhin 4,40 Metern in puncto Platzangebot also nicht.