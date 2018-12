So schön der Mitsuoka Rockstar von außen ist, so ernüchternd ist der Eindruck hinterm Steuer. Der Innenraum ist der des MX-5. Mitsuoka bietet zusätzlich lediglich Ledersitze, weitere Leder-Details und lackierte Türleisten. Auch unter der Haube versteckt sich ein alter Bekannter. Der Rockstar wird von dem eher bodenständigen 1,5-Liter Skyactive-G (132 PS) angetrieben. Leider ist der Mitsuoka bisher nur für den japanischen Markt vorgesehen.

Neben dem Rockstar hat Mitsuoka schon seit zehn Jahren den Himiko im Sortiment. Auch beim Himiko versteckt sich unter dem hübschen Blech ein MX-5. Optisch erinnert er aber an einen Morgan. Details wie seitliche Beatmungskiemen oder runde Mini-Blinker zitieren den britischen Klassiker. Zwischen den beiden Überrollbügeln schützt ein Windschott vor der Roadster-Sturmfrisur. Im Interieur grüßt erneut das MX-5-Cockpit. Mitsuoka hat den Himiko aber durch den konsequenten Einsatz von Holz und Leder veredelt. Der Mazda-Motor leistet 160 PS, das reicht für 215 km/h Spitze. Auch diese Augenweide gibt es leider nur in Japan.

Der "zivile" Catfish: In der Rennversion kommt er mit großer Frittentheke und Lufteinlässen in der Haube.

Der Catfish von Bauer Limited nutzt sämtliches Rennpotenzial der MX-5-Plattform aus. "Alles, was das Auto nicht schneller fahren, agiler um Kurven jagen oder besser Bremsen lässt, kommt nicht in den Catfish", erklärt Gründer Cord Bauer im Gespräch mit AUTO BILD. Der puristische Umbau erinnert optisch an einen kleinen Aston-Martin und basiert auf den MX-5 Modellen von 1990 bis 2005. Die Motoren kommen von GM, unter anderem der 3,6-Liter-V6 mit 323 PS. Bauer Limited bietet aber auch echte Rennversionen an. Der Preis für das Kit-Basismodell liegt bei 13.900 Dollar.