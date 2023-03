Ordentlich: Mit seinen 186 PS ist der Mazda3 e-Skyactiv X in 8,4 Sekunden auf Tempo 100. Maximal sind 214 km/h drin.

Fahrleistungen gehen voll in Ordnung



Die Kombination sorgt in Summe dafür, dass der 186 PS starke Japan-Golf auf der Landstraße wenig Durst hat und forsch bewegt in 8,4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigt. Auf dem Weg dorthin wird die maximale Kraft von 240 Newtonmetern über eine knackige Sechsgangschaltung vom Fahrer an die Vorderräder gereicht.