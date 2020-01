Platz 1 mit 517 von 750 Punkten: Opel Astra 1.2 DIT. Ein sehr vernünftiger Typ. Geräumig, ausreichend komfortabel und dynamisch sowie sparsam und bezahlbar.

Platz 2 mit 514 von 750 Punkten: Mazda3 Skyactive-G 2.0 M Hybrid. Die schicke Alternative. Wegen des Preisvorteils auf Augenhöhe. Nachteile: enger Fond, bei niedrigen Drehzahlen müder Motor.

Das Leben ist bunt. Nicht immer, aber immer öfter. Sogar in der ehergibt es mittlerweile eine Vielfalt, die dem Kölner Karneval kaum nachsteht. Einen schönen Beweis für diese These liefert unser Vergleichgegen. Der gerade geliftete Rüsselsheimer macht dabei aufSchätzchen, der Japaner aufSchönling.

Eigentlich reicht ein Blick aufs Blech, um denzu erkennen. Denn obwohl der Mazda sich mit 4,46 Metern neun Zentimeter länger streckt, geht es innen deutlich enger zu.kommt derdaher, trägt das Dachund zwingtzum Kopfeinziehen. Auch vorn fehlt im Japaner hier und da ein Zentimeterchen. Wer die nicht braucht, erfreut sich am. Derzwischen den Sitzen lässt entspannt und mitdurch die Menüs reisen, der Monitor liegt weit oben und gut im Sichtfeld. Immüssen wir den Blick nur unwesentlich weiter senken, dafür lässt sich dernicht optimal erreichen – während unruhiger Fahrt wird das Treffen der anvisierten Schaltfläche schon mal zum Glücksspiel.

Das ist neu am Opel Astra

Mazda3 (2019): Crashtest - Euro NCAP - Sicherheit - Infos Mazda3 sammelt 5 Sterne Zur Videoseite

Angebote ansehen Gebrauchtwagensuche: Mazda3

Dafür verwöhnt der Opel auf allen Plätzen mit, kleine Familien oder auch mal vier Erwachsene kommen entspannt ans Ziel. Zudem nimmt der Rüsselsheimer deutlich mehr Gepäck mit.bedeuten 184 Liter oder zwei große Taschen mehr als im Mazda. Bei der Qualität haben beide noch Luft nach oben. Bitte nicht falsch verstehen: Astra und 3er wirken solide zusammengefügt und wecken durchaus Vertrauen in ihre, im Detail aber geht es besser. So irritiert der Opel mit zahlreichen, knistert auf Kopfsteinpflaster vernehmlich. Der Mazda weist im Lack feine Unterschiede auf, bei dervermissen wir Stabilität. Was dann aber richtig nervt, offenbart sich dem Fahrer beim. Weil der Designer offenbar durfte, wie er wollte, sehen wir vor allem eine Fußgänger , Radfahrer, andere Autos? Schwierig!