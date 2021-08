In der aktuellen Mazda -Produktpalette führt der Mazda6 Kombi eher ein Schattendasein. Doch obwohl die Verkaufszahlen seit einigen Jahren rückläufig sind, gilt die Mittelklasse-Baureihe als absoluter Geheimtipp: Schließlich schafft es der er Mazda6 Kombi , schicke Optik mit einem hochwertigen Innenraum und einem Höchstmaß an Variabilität zu kombinieren. Der Kofferraum mit einem maximalen Volumen von bis zu 1664 Litern lässt sogar das eine oder andere SUV alt aussehen. Preislich präsentiert sich die seit 2012 gebaute und bereits mehrfach modernisierte Baureihe von ihrer besten Seite: Bereitsist der Einstieg in die japanische Kombiwelt möglich. Doch es geht noch günstiger.