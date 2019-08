Mazda6 Kombi, Peugeot 508 SW, Volvo V60: Test

Französisches Designstück: Der 508 SW ist eher Shooting Brake als klassischer Kombi.

Bildschön, alle drei, vor allem der Peugeot. Er erinnert eher an die Studie eines, sagen wir,, als an einen Serien-Kombi. Zum Verlieben. Aber auch der, und derwirken nicht wie Ware von der Stange. Wie Peugeot den 508 eingerichtet hat, ist dann regelrecht spektakulär. Wer Freude am Design hat, liegt hier richtig. Sollte aber die Sitzposition mit dem tief angebrachten Lenkrad und den darüberliegenden Instrumenten ausprobieren. Und einmal müssen wir doch sachlich werden. Denn der, der Platz knapp. Beim Mazda heißt das Motto an Bord:. Sieht aus, als ob Marie Kondo, die berühmte japanische Aufräum-Spezialistin, hier Hand angelegt hat. Das Ergebnis fühlt sich luftig an. Was auch für den Fond gilt. Wer beim Volvo an Ikea denkt, liegt falsch. Japandi wäre eher das Stichwort, das neueste große Design-Ding. Eine Kombination aus skandinavischer Wohlfühlatmosphäre – Stichwort hyggelig – und der strengen japanischen Ästhetik. Volvo kann's. Und im Fond gibt es fast so viel Platz wie im Mazda.