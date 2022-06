Es ist Sommer und somit die perfekte Zeit für Sportwagen! Wer nicht gleich mehrere Hunderttausend Euro auf einen Schlag ausgeben möchte, der kann das persönliche Traumauto auch leasen . Passend dazu gibt es momentan gleich mehrere interessante Angebote. Nach dem Ferrari 458 Italia mit Novitec-Teilen für 1958 Euro brutto im Monat, kommt hier schon der nächste interessante Deal!





Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) haben Gewerbekunden momentan die Chance, einen McLaren 540C für 1167,23 Euro netto pro Monat zu leasen und das ohne Anzahlung! Ein attraktiver Preis, denn als McLaren den kleinen Bruder des 570S 2015 vorstellte, lag der Basis-Neupreis bereits bei 160.000 Euro. Der mittlerweile eingestellte 540C war Teil der "Sport Series" und das damalige Einstiegsmodell. Bei McLaren bedeutet Einstiegsmodell aber auch: 3,8-Liter-V8-Biturbo mit 540 PS und 540 Nm maximales Drehmoment. Den Sprint auf 100 km/h erledigt er in 3,5 Sekunden, 200 km/h stehen aus dem Stand nach 10,5 Sekunden an und der Vortrieb endet erst bei 320 km/h. Das sind auch sieben Jahre nach Präsentation mehr als respektable Werte.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Wer also Lust hat, selbst hinterm Steuer eines McLaren zu sitzen, hat bei diesem Leasing-Angebot die Chance dazu. Die Laufzeit ist auf lange 42 Monate festgelegt, die Freikilometer mit für einen Sportwagen üppigen 10.000 pro Jahr angegeben. Überführungskosten werden bei diesem Deal nicht berechnet, allerdings muss der Leasingnehmer eine einmalige Vermittlungspauschale in Höhe von 1679,83 Euro netto (1999 Euro brutto) zahlen.

Dreieinhalb Jahre McLaren fahren für 50.000 Euro



Somit ergeben sich in dreieinhalb Jahren Gesamtleasingkosten von 50.703,49 Euro netto (1167,23 Euro mal 42 plus 1679,83 Euro). Am Ende der Laufzeit hat der McLaren einen berechneten Restwert von 90.300 Euro.

Der 540C ist ein Gebrauchtwagen