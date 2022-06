Einen neuen Ferrari zu kaufen, bleibt für viele Auto-Liebhaber nur ein Traum! Auch ein gebrauchtes Exemplar geht nicht wirklich als Schnäppchen durch. Aber vielleicht kommt für den einen oder anderen ein Leasinggeschäft infrage? Aktuell können Privatkunden einen gebrauchten Ferrari 458 Italia für weniger als 2000 Euro pro Monat leasen!





Was die Emotionen und den Sound angeht, ist der 458 Italia kaum zu schlagen. Zudem ist er auch an heutigen Maßstäben gemessen alles andere als langsam. Sein 4,5-Liter-V8 leistet 570 PS. Das reicht für eine 0-100-km/h-Zeit von nur 3,4 Sekunden und einen Topspeed von 325 km/h. Na, neugierig geworden?

Einen Ferrari ohne Anzahlung leasen



( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) haben Privatkunden aktuell die Möglichkeit, sich den Traum eines Ferraris zu erfüllen. Für 1958 Euro brutto pro Monat gibt es einen edlen 458 Italia – ohne Anzahlung! Dafür ist die Vertragslaufzeit mit 60 Monaten sehr lang, und auf den ersten Blick scheint auch keine kürzere Laufzeit möglich.

Die erlaubten 10.000 Freikilometer pro Jahr sind hingegen üppig bemessen, wenn man bedenkt, dass die meisten Ferrari sowieso nur an wenigen ausgewählten Tagen im Jahr bewegt werden. Einmalig hinzu kommen noch vergleichsweise hohe Überführungskosten von 2380 Euro brutto. In fünf Jahren belaufen sich die reinen Leasingkosten so auf heftige 119.860 Euro brutto (1958 Euro mal 60 plus 2380 Euro).

Leasen oder kaufen?