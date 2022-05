Der Ferrari 488 GTB ist ein echter Traumwagen. Er kombiniert die Schönheit italienischer Autobaukunst mit einem leistungsstarken Achtzylinder-Mittelmotor. In glatten drei Sekunden katapultieren 670 PS und 760 Nm maximales Drehmoment den 488 GTB von 0 auf 100 km/h. Um auf 200 km/h zu kommen, braucht der Italiener nur 5,3 Sekunden länger.

Wer diesen Adrenalinrausch am eigenen Leib erfahren will, muss eine große Summe Geld in die Hand nehmen. Den Ferrari 488 GTB gibt es ausschließlich als Gebrauchtwagen , und er kostet mindestens 200.000 Euro. Doch dank eines Leasing-Angebots besteht aktuell die seltene Chance, diesen Supersportler zu überschaubaren monatlichen Kosten zu fahren.