● Antrieb: Dreiliter-Biturbo-V6 + E-Motor

● Systemleistung: 680 PS

● Systemdrehmoment: 720 Nm

● Leergewicht: 1498 Kg

● 0-100 km/h: 3 sek.

● Höchstgeschwindigkeit: 330 km/h (lim.)

● Abmessungen (mm): Länge 4539 / Breite 2080 / Höhe 1193

● Preis: 226.000 Euro



Unter der Karosserie steckt McLarens neue MCLA-Struktur, die nach und nach in weiteren Modellen Einzug halten wird. Sie besteht zu großen Teilen aus Carbon und ist auf Hybridantriebe ausgelegt. Die 7,4-kWh-Batterie ist Teil der Struktur und soll die Steifigkeit erhöhen. Sie erlaubt eine elektrische Reichweite von bis zu 30 Kilometer. Verbrennerseitig sitzt mittig ein nagelneuer Dreiliter-Biturbo-V6 mit 585 PS und 585 Nm Drehmoment. Zusammen mit dem im Getriebe verbauten E-Motor steigt der Systemoutput auf 680 PS und 720 Nm Drehmoment. Beim Getriebe handelt es sich um eine neu entwickelte Doppelkupplung mit acht Vorwärtsgängen, aber ohne Rückwärtsgang. Diese Aufgabe übernimmt der Elektro-Motor, indem er einfach die Drehrichtung ändert. Der E-Motor soll auch für die "schärfste Gasannahme eines McLarens" sorgen und ist für ziemlich ansehnliche Fahrleistungen mitverantwortlich. Von 0 bis 100 km/h vergehen drei Sekunden, bis 200 km/h 8,3. Nach 21,5 Sekunden liegen 300 km/h an, die Höchstgeschwindigkeit ist auf 330 km/h beschränkt. Den Verbrauch gibt McLaren noch nicht bekannt.



Die Elektro-Komponenten wiegen insgesamt 130 Kilogramm. Damit das nicht auf die Querdynamik schlägt, hat McLaren ordentlich gefeilt. Mit Gewichtseinsparungen unter anderem an Kabelbaum und Chassis pendelt sich dasein. Der Ferrari-Konkurrent F8 Tributo ohne Hybrid liegt nur etwa 60 Kilogramm darunter. Die neu entwickelte Hinterachsaufhängung soll zusammen mit dem neuen elektronischen Sperrdifferenzial Untersteuern entgegenwirken und den Artura besonders stabil machen. Aktive Dämpfer, Feintuning an der elektrohydraulischen Lenkung und serienmäßige Keramikbremsen spitzen das Fahrverhalten weiter an.