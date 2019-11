D

er neue McLaren Elva kostet rund 1,7 Millionen Euro in der "Basis". Natürlich ist da noch Platz nach oben. Der Preis lässt sich zum Beispiel ganz einfach über das Logo hochtreiben. Das bietet die markeneigene Individualabteilung McLaren Special Operations nämlich wie schon beim Speedtail auch in Platin oder 18 Karat Weißgold an.Damit kosten die beiden McLaren-Badges an Front und Heck sowie der "Elva"-Schriftzug einfach so viel wie ein neuer Audi RS 3. Wer sich jetzt den 815 PS starken V8-Supersportler (0 auf 100 in unter drei Sekunden) kaufen will, sollte gleichzeitig in die Security investieren, die die Logos bewachen muss, wenn das Auto ausnahmsweise nicht in der heimischen Garage steht.