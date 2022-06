Der Mercedes 190 (W 201) ist heute einer der beliebtesten und bekanntesten Klassiker. Und der 190 E 2.3-16 kann nicht nur gut aussehen, sondern dank 185 PS und maximal 235 Nm Drehmoment auch schnell fahren. Er ist ein Wolf im Schafspelz, so wie der Mercedes 500 E/E 500. Der handgeschaltete 16-Ventiler stammt aus dem Jahr 1985 und ist damit bald 40 Jahre alt – dementsprechend trägt er ein H-Kennzeichen

Natürlich hat der Wagen nach vier Jahrzehnten auch einige Kilometer auf dem Buckel: 229.800 km, um genau zu sein. Für einen Mercedes-Motor ist das jedoch kein Problem. Doch was sagt uns das Baujahr noch? Richtig, er gehört damit zur ersten Serie und ist noch etwas beliebter als seine jüngeren Verwandten.

Zustand: Der 190 E 2.3-16 weist nur minimale Mängel auf



Die aktuellen Besitzer haben im April 2021 ein Classic-Data-Gutachten erstellen lassen. Herausgekommen seien nur minimale Mängel: leichte Gebrauchsspuren an Fahrwerksteilen, im Motorraum sowie an Unterboden und Dichtungen. Kein Wunder also, dass der 190 E gut durch den TÜV gekommen ist und erst im Juni 2023 wieder unter die Lupe genommen wird.

Zoom Kein Rost, keine Schäden: Der Unterboden weist nur leichte Gebrauchsspuren auf.



Reparaturen: 2021 wurden viele Teile erneuert



Doch der gute Zustand eines so alten Autos kommt auch nicht von ungefähr. 2021 wurde noch ein großer Batzen Geld in die Hand genommen, um den Oldie wieder glänzen zu lassen! Erneuert wurden unter anderem die Anschlagpuffer und Manschetten, die Motoraufhängung, der Thermostatdeckel, die Dämmmatte an der Motorhaube, die Starterbatterie, die Zündkerzen und der Luftfilter

Aber damit nicht genug! Denn sowohl hinten als auch vorne wurden die Bremssättel erneuert bzw. überholt, ebenso die Bremsscheiben, die Beläge und die Schläuche. Auch die Reifen Bridgestone Potenza) und die Felgen sind neu. Wobei es sich um zeitgenössische LM Räder im AMG-Design handelt, die natürlich nicht neu sind, aber neu montiert wurden. Außerdem bekam der Baby-Benz 2021 einen Ölwechsel.

Zoom Vor sechs Jahren wurde der Lack des 190 E komplett erneuert. Natürlich im originalen Farbton.





Dass es sich hierbei um einen liebevoll gepflegten Garagenwagen handelt, ist also in jedem Detail ersichtlich. Auch der Lack wurde 2016 rundum erneuert — im selben Farbton wie bei der Erstauslieferung.

Innenraum: Auch hier glänzt der Baby-Benz



Und auch der Innenraum sieht auf den Bildern sehr gepflegt aus. Der Armaturen-Bereich und die hinteren Sitze weisen keinerlei Kratzer oder Makel auf. Lediglich unvermeidbare Sitzfalten lassen sich im Leder der Sitze erkennen. Wie es um die vorderen Sitze steht, geht aus dem Angebot leider nicht heraus.



Zoom Die Ledersitze sind in sehr gutem Zustand – lediglich einige Sitzfalten sind zu erkennen.



Ausstattung: Dieser 190 E 2.3-16 kommt mit vielen Extras



Beim 190 E 2.3-16 handelt es sich so oder so um einen sehr gesuchten und beliebten Oldtimer . Der Benz aus diesem Angebot hat zusätzlich noch eine breite Palette an Sonderausstattungen zu bieten: Er kommt mit einem elektrischen Schiebedach, Zentralverriegelung, Metallic-Lackierung, Colorverglasung, Lederausstattung und einem Becker-Radio mit automatischer Antenne.

Zoom Auch hier gilt: Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Der Innenraum zeigt keine Mängel.



Motor: Der 2.3-16 ist der zweitstärkste 190er



Der 2.3-16 kommt – unterhalb des 190 E Evo – als Stärkster seiner Art. Unter seiner Haube schlummert ein Vierzylinder-Motor mit 2299 ccm Hubraum. Angetrieben wird der Mercedes über die Hinterachse und schafft es in 8,2 Sekunden auf Landstraßentempo. Von 100 auf 200 km/h braucht er 38,7 Sekunden, bei 228 km/h ist das Limit erreicht. Das Leergewicht des Klassikers liegt bei 1465 kg.



Seltenheit: Offiziell gemeldet sind nur 1000 Stück



Die 190 E 16-Ventiler sind rar gestreut und sehr begehrt. Offiziell gelistet sind aktuell nur knapp 1000 dieser Fahrzeuge. Dieses Angebot ist also die Eintrittskarte zu einem ziemlich exklusiven Club. Das Höchstgebot für dieses seltene Fahrzeug liegt aktuell bei 20.049 Euro (Stand: 30. Mai 2022). Jedoch lässt sich erkennen, dass der Mindestpreis noch nicht erreicht ist — wie hoch der genau ist, ist nicht bekannt.

